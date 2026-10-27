Які дерева та кущі обрізати восени: переживуть зиму і не захворіють навесні

Правильне обрізання дерев та кущів восени допомагає позбутися пошкоджених гілок, полегшує зимівлю рослин та створює сприятливі умови для майбутнього урожаю.

Проте потрібно чітко знати, які рослини можна обрізати, а які не варто, пише "Зелена садиба". Річ у тому, що деякі кущі та дерева добре переносять осінню обрізку, а деякі краще залишити до весни.

Навіщо обрізати сад восени?

Перед зимою сад обов’язково треба очищати від сухих, хворих і зламаних гілок. Така санітарна обрізка зменшує ризик поширення захворювань і запобігає пошкодженню пагонів під вагою снігу.

За потреби восени вже можна виконати формувальне чи омолоджувальне обрізування. Воно дає змогу скоригувати форму крони, покращити доступ світла до її середини й стимулювати розвиток молодих пагонів.

Коли найкраще обрізати сад?

Оптимальний період для більшості осінніх робіт настає після опадання листя, коли рослини переходять у стан спокою. Потрібно лише встигнути до настання тривалих морозів. Бажано, щоб температура не опускалася нижче -5 градусів.

Які кущі та дерева можна обрізати восени?

Виноград

Осіння обрізка підійде лише тому винограду, який на зиму накривають. Його обрізають через 2 – 3 тижні після перших легких заморозків, коли листя вже повністю опало.

Малина

Восени можна видаляти дворічні пагони, які вже дали ягоди. Молоді слід вкоротити на 10 – 15 сантиметрів для стимулювання галуження. Якщо потрібен пізній урожай, усі пагони зрізають під корінь. Якщо ж хочеться збирати ягоди влітку та восени, прибирають лише старі пагони.

Яблуні та груші

Яблуні обрізають після листопаду, завершивши процедуру до настання стійких морозів. Грушам восени також можна проріджувати крону: видаляти слабкі й старі гілки та зменшувати висоту дерева.



Осіння обрізка є обов'язковою для деяких дерев / Фото Pexels

Вишня, черешня, слива, персик, абрикос та алича

Для цих плодових дерев восени рекомендують обмежитися санітарним обрізуванням. Через особливості загоєння зрізів формування крони краще перенести на весну, коли умови для відновлення рослин сприятливіші.

Смородина і аґрус

Ці ягідні кущі радять обрізати восени, оскільки навесні вони рано починають вегетацію. В аґрусу видаляють гілки віком понад 5 років. Також слід позбутися пагонів, що ростуть всередину куща, лежать на землі чи перехрещуються.

У чорної смородини зрізають гілки старші за 3 роки, а також тонкі, хворі і ті, що загущують кущ.

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Ожина

Ожина плодоносить на дворічних пагонах, тому після збору ягід їх потрібно видалити. Для наступного сезону залишають 8 – 10 найсильніших молодих пагонів та вкорочують приблизно на чверть довжини. Це сприяє утворенню бічних гілочок, на яких згодом формуватимуться плоди.