Какие деревья и кустарники обрезать осенью: переживут зиму и не заболеют весной

Однако нужно четко знать, какие растения можно обрезать, а какие – нет, пишет "Зеленая усадьба". Дело в том, что некоторые кусты и деревья хорошо переносят осеннюю обрезку, а некоторые лучше оставить до весны.

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Зачем обрезать сад осенью?

Перед зимой сад обязательно нужно очищать от сухих, больных и сломанных ветвей. Такая санитарная обрезка снижает риск распространения заболеваний и предотвращает повреждение побегов под тяжестью снега.

При необходимости осенью уже можно провести формирующую или омолаживающую обрезку. Она позволяет скорректировать форму кроны, улучшить доступ света к ее внутренней части и стимулировать развитие молодых побегов.

Когда лучше всего обрезать сад?

Оптимальный период для большинства осенних работ наступает после опадения листьев, когда растения переходят в состояние покоя. Нужно только успеть до наступления продолжительных морозов. Желательно, чтобы температура не опускалась ниже -5 градусов.

Какие кусты и деревья можно обрезать осенью?

Виноград

Осенняя обрезка подходит только для того винограда, который на зиму укрывают. Его обрезают через 2–3 недели после первых легких заморозков, когда листва уже полностью опала.

Малина

Осенью можно удалять двухлетние побеги, которые уже дали ягоды. Молодые следует укоротить на 10–15 сантиметров для стимулирования ветвления. Если нужен поздний урожай, все побеги срезают под корень. Если же хочется собирать ягоды летом и осенью, удаляют только старые побеги.

Яблони и груши

Яблони обрезают после опадения листьев, завершив процедуру до наступления устойчивых морозов. У груш осенью также можно прореживать крону: удалять слабые и старые ветви и уменьшать высоту дерева.

Осенняя обрезка обязательна для некоторых деревьев / Фото Pexels

Вишня, черешня, слива, персик, абрикос и алыча

Для этих плодовых деревьев осенью рекомендуется ограничиться санитарной обрезкой. Из-за особенностей заживления срезов формирование кроны лучше перенести на весну, когда условия для восстановления растений более благоприятны.

Смородина и крыжовник

Эти ягодные кустарники рекомендуется обрезать осенью, поскольку весной они рано начинают вегетацию. У крыжовника удаляют ветви возрастом более 5 лет. Также следует избавиться от побегов, растущих внутрь куста, лежащих на земле или перекрещивающихся.

У черной смородины срезают ветки старше 3 лет, а также тонкие, больные и те, что загущают куст.

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Ежевика

Ежевика плодоносит на двухлетних побегах, поэтому после сбора ягод их нужно удалить. Для следующего сезона оставляют 8–10 самых сильных молодых побегов и укорачивают их примерно на четверть длины. Это способствует образованию боковых веточек, на которых впоследствии будут формироваться плоды.