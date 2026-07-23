Духовка почне сяяти: ця рідина насправді допоможе очистити жир

Більшість з нас звикли використовувати хімічні засоби під час прибирання оселі, проте замість них можна скористатися звичайним оцтом, який справді може відчистити жир на стінах духовки.

Хоч оцет має доволі різкий запах, його кислотність ефективна проти застарілого жиру й пригорілих забрудненнях, пише The Spruce. Саме тому цей продукт не менш дієвий, ніж дорогі засоби для чищення.

Як почистити духовку оцтом?

Розм’якшити бруд у духовці

У форму для випікання потрібно налити холодну воду й додати склянку оцту. Тоді поставити ємність на решітку для духовки, встановивши температуру 230°C.

Воду з оцтом слід залишити на 30 – 60 хвилин, а тоді вимкнути й залишити ємність з розчином доти, доки духовка не охолоне. Така обробка парою розм’якшить жир.

Вийняти решітки для очищення

Решітки потрібно помістити у великий пакет для сміття й обприскати оцтом, посипавши зверху харчовою содою. Після хімічної реакції всередину варто додати гарячу воду, зав’язати пакет й залишити замочуватися на годину чи навіть на всю ніч.

Протерти внутрішню частину духовки

Оцет й теплу воду змішайте в однаковому співвідношенні й протріть розчином усі поверхні всередині духовки. Після основного миття вийміть решітки з води, очистіть їх губкою, витріть сухою тканиною й помістіть знову у духовку.



Простий спосіб очищення духовки / Фото Pexels

Як очистити духовку содою?

Якщо шар жиру доволі щільний, тоді варто скористатися додатково харчовою содою. Для приготування пасти потрібно дві столові ложки води розвести в одній склянці харчової соди. Має вийти рідка паста, яку треба розподілити по всій внутрішній поверхні духовки.

Для дієвості пасту варто залишити на стінках чи склі на годину, а тоді змити теплою водою. Позбутися залишків жиру можна завдяки розчину на основі води та оцту в однаковій пропорції.

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Чим ще очистити духовку?

Рідина для миття посуду

Засіб можна використовувати замість соди. Достатньо лише одну столову ложку води змішати зі столовою ложкою рідини для миття посуду, в якій міститься знежирювач.

Лимон та сіль

Потрібно розрізати лимон навпіл й занурити зрізаний край у сіль чи харчову соду, а тоді потерти жирні поверхні.

Таблетка для посудомийної машини

Видалити жир з внутрішньої сторони скляних дверцят духовки можна завдяки таблетці для посудомийної машини. Її варто промити під теплою водою, щоб зволожити й пом’якшити, а тоді гумовими рукавицями протерти усе всередині.

Лимонна кислота

Пакетик лимонної кислоти також стане в пригоді для очищення духовки. Одну столову ложку порошку потрібно розвести в склянці гарячої води й перелити в пляшку з розпилювачем. Далі обприскайте поверхні духовки й залишіть засіб діяти на 30 хвилин, а тоді промийте теплою водою.