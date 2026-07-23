Хотя уксус имеет довольно резкий запах, его кислотность эффективно справляется с застарелым жиром и пригоревшими загрязнениями, пишет The Spruce. Именно поэтому этот продукт не менее эффективен, чем дорогие чистящие средства.

Как почистить духовку уксусом?

Размягчить грязь в духовке

В форму для выпечки нужно налить холодную воду и добавить стакан уксуса. Затем поставить емкость на решетку духовки, установив температуру 230 °C.

Воду с уксусом следует оставить на 30–60 минут, а затем выключить духовку и оставить емкость с раствором до тех пор, пока духовка не остынет. Такая обработка паром размягчит жир.

Извлечь решетки для очистки

Решетки нужно поместить в большой пакет для мусора и опрыскать уксусом, посыпав сверху пищевой содой. После химической реакции внутрь следует добавить горячую воду, завязать пакет и оставить замачиваться на час или даже на всю ночь.

Протереть внутреннюю часть духовки

Смешайте уксус и теплую воду в равных пропорциях и протрите раствором все поверхности внутри духовки. После основной мойки выньте решетки из воды, очистите их губкой, вытрите сухой тканью и поместите обратно в духовку.



Простой способ очистки духовки / Фото Pexels

Как очистить духовку содой?

Если слой жира достаточно плотный, то стоит дополнительно использовать пищевую соду. Для приготовления пасты нужно развести две столовые ложки воды в одном стакане пищевой соды. Должна получиться жидкая паста, которую нужно распределить по всей внутренней поверхности духовки.

Для эффективности пасту следует оставить на стенках или стекле на час, а затем смыть теплой водой. Избавиться от остатков жира можно с помощью раствора на основе воды и уксуса в равных пропорциях.

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Чем еще можно очистить духовку?

Жидкость для мытья посуды

Средство можно использовать вместо соды. Достаточно смешать одну столовую ложку воды со столовой ложкой жидкости для мытья посуды, содержащей обезжириватель.

Лимон и соль

Нужно разрезать лимон пополам и окунуть срезанный край в соль или пищевую соду, а затем потереть жирные поверхности.

Таблетка для посудомоечной машины

Удалить жир с внутренней стороны стеклянных дверц духовки можно с помощью таблетки для посудомоечной машины. Ее следует промыть под теплой водой, чтобы увлажнить и размягчить, а затем резиновыми перчатками протереть все внутри.

Лимонная кислота

Пакетик лимонной кислоты также пригодится для очистки духовки. Одну столовую ложку порошка нужно развести в стакане горячей воды и перелить в бутылку с распылителем. Затем опрыскайте поверхности духовки и оставьте средство действовать на 30 минут, а затем промойте теплой водой.