Взимку тротуари стають небезпечними через ожеледицю. Щоб не посковзнутися та уникнути падінь, важливо подбати про зручне взуття й знати кілька простих хитрощів, які допоможуть покращити зчеплення підошви з поверхнею.

Українці поділилися у соціальних мережах бюджетними способами захисту від ковзання, для яких знадобляться звичайні речі, що знайдуться майже в кожному домі, пише 24 Канал.

Як не впасти на ожеледиці?

Щоб не впасти на ожеледиці, під час ходьби варто злегка нахилити корпус вперед і трохи зігнути ноги в колінах, ступаючи повільно й роблячи невеликі кроки. Руки краще тримати вільними, не ховати в кишені, оскільки вони допоможуть утримати рівновагу у разі ковзання. Також слід оминати металеві люки, решітки, плитку та інші гладкі поверхні, які після морозу стають особливо слизькими. Не варто ходити під дахами будинків, де можуть утворюватися бурульки й накопичуватися сніг. Якщо відчуваєте, що починаєте падати, спробуйте зігнути ноги й повернутися на бік, щоб зменшити силу удару.

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Чим оздобити взуття, щоб не впасти?

Використайте кухонний металевий дротик

У соціальних мережах популярності набув лайфхак з використанням звичайного металевого дротика для миття посуду. Потрібно лише натягнути його на підошву взуття, щоб зробити поверхню менш слизькою, розповіла @ddstep.in.ua.

Для цього знадобиться металевий дротик, який добре розтягується. Його потрібно закріпити на підошві так, щоб він не зсувався під час ходьби. Металеві волокна створюють додатковий контакт з поверхнею, що потенційно може допомогти втриматися на слизькій дорозі.

Проте цей спосіб має суттєві недоліки. Дротик може пошкодити підошву або матеріал взуття, а також зміститися під час руху. Тому краще не використовувати цей метод постійно.

Лайфхак з дротиком для посуду: дивіться відео

Одягніть шкарпетки поверх взуття

Один з найпростіших способів зменшити ковзання на льоду – натягнути звичайні шкарпетки поверх взуття. Для цього потрібно одягнути їх так, щоб тканина закривала носок і частину підошви.

Про такий метод розповіла блогерка @darina_body_code у своєму інстаграмі. І хоч цей прийом виглядає незвично, проте може стати тимчасовим рішенням, якщо під рукою немає спеціальних протиковзких накладок.

Щоб шкарпетки не надто привертали увагу, можна їх підібрати під колір чобіт. Водночас варто враховувати, що тканина може намокнути, а на деяких поверхнях такий спосіб не забезпечить достатнього зчеплення.

Як вберегтися від ожеледиці: дивіться відео

Нанесіть на підошву клей з піском або сіллю

Щоб зробити гладку підошву шорсткішою, у мережі радять скористатися клеєм і дрібнозернистим матеріалом, йдеться на Yahoo. Для цього знадобляться міцний клей, пензлик і невелика кількість піску чи солі.

Спочатку потрібно нанести тонкий шар клею на підошву взуття, а потім, поки він не висох, рівномірно посипати її піском чи сіллю. Після цього взуття залишають до повного висихання. Зерна створюють нерівну поверхню, яка може покращити зчеплення з дорогою.

Важливо враховувати, що не кожен клей підходить для такого способу. Він може пошкодити матеріал підошви або залишити сліди, тому перед застосуванням варто перевірити сумісність засобу з конкретним взуттям.