Советы, которые помогут не упасть на гололеде / Коллаж 24 Канала
Зимой тротуары становятся опасными из-за гололеда. Чтобы не поскользнуться и избежать падений, важно позаботиться об удобной обуви и знать несколько простых хитростей, которые помогут улучшить сцепление подошвы с поверхностью.
Украинцы поделились в социальных сетях бюджетными способами защиты от скольжения, для которых понадобятся обычные вещи, которые найдутся почти в каждом доме, пишет 24 Канал.
Как не упасть на гололеде?
Чтобы не упасть на гололеде, во время ходьбы стоит слегка наклонить туловище вперед и немного согнуть ноги в коленях, шагая медленно и делая небольшие шаги.
Руки лучше держать свободными, не прятать в карманы, поскольку они помогут удержать равновесие в случае скольжения.
Также следует обходить металлические люки, решетки, плитку и другие гладкие поверхности, которые после мороза становятся особенно скользкими.
Не стоит ходить под крышами домов, где могут образовываться сосульки и скапливаться снег.
Если чувствуете, что начинаете падать, попробуйте согнуть ноги и повернуться на бок, чтобы уменьшить силу удара.
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Чем оснастить обувь, чтобы не упасть?
Используйте кухонную металлическую проволочку
В социальных сетях популярность приобрел лайфхак с использованием обычной металлической проволочки для мытья посуды. Нужно лишь натянуть ее на подошву обуви, чтобы сделать поверхность менее скользкой, рассказала @ddstep.in.ua.
Для этого понадобится металлическая проволочка, которая хорошо растягивается. Ее нужно закрепить на подошве так, чтобы она не сдвигалась во время ходьбы. Металлические волокна создают дополнительный контакт с поверхностью, что потенциально может помочь удержаться на скользкой дороге.
Однако у этого способа есть существенные недостатки. Проволочка может повредить подошву или материал обуви, а также сместиться во время движения. Поэтому лучше не использовать этот метод постоянно.
Лайфхак с металлической губкой для посуды: смотрите видео
Наденьте носки поверх обуви
Один из самых простых способов уменьшить скольжение на льду – надеть обычные носки поверх обуви. Для этого нужно надеть их так, чтобы ткань закрывала носок и часть подошвы.
Об этом методе рассказала блогер @darina_body_code в своем инстаграме. И хотя этот прием выглядит необычно, он может стать временным решением, если под рукой нет специальных противоскользящих накладок.
Чтобы носки не слишком привлекали внимание, их можно подобрать под цвет сапог. В то же время стоит учитывать, что ткань может намокнуть, а на некоторых поверхностях такой способ не обеспечит достаточного сцепления.
Как уберечься от гололеда: смотрите видео
Нанесите на подошву клей с песком или солью
Чтобы сделать гладкую подошву более шероховатой, в сети советуют воспользоваться клеем и мелкозернистым материалом, сообщает Yahoo. Для этого понадобятся прочный клей, кисточка и небольшое количество песка или соли.
Сначала нужно нанести тонкий слой клея на подошву обуви, а затем, пока он не высох, равномерно посыпать ее песком или солью. После этого обувь оставляют до полного высыхания. Зерна создают неровную поверхность, которая может улучшить сцепление с дорогой.
Важно учитывать, что не каждый клей подходит для такого способа. Он может повредить материал подошвы или оставить следы, поэтому перед применением стоит проверить совместимость средства с конкретной обувью.
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