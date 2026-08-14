Павуки більше не залізуть у дім: цей спрей відлякує їх від вікон

З настанням перших осінніх днів павуки почнуть активно пробиратися в дім, тому варто заздалегідь дізнатися простий метод, який швидко їх відлякає з помешкання.

Вивести павуків з оселі можна завдяки дешевій суміші, яку можна розпорошити навколо певних місць, звідки вони проникають всередину, пише Express.

Чим відлякати павуків?

Фахівець Хелен Годсіфф рекомендує для відлякування павукоподібних змішати невелику кількість олії перцевої м’яти з водою. Суміш потрібно розпорошити навколо віконних рам, дверей чи плінтусів.

Павуки мають надзвичайно чутливий нюх, тому запах перцевої м’яти їх відлякає. У вересні ще буває досить тепло, тому павуки матимуть більший доступ потрапити в оселю через відчинені вікна.



Павуків можна швидко відлякати / Фото Pexels

Домашні павуки стають набагато активніші з серпня по жовтень, коли починається шлюбний сезон, і дорослі самці залишають павутини в пошуках самки. Саме тому люди можуть побачити в цей період набагато більше павуків.

І хоч павуки не є шкідливими для людей, їх бояться не лише діти, але й дорослі. Тому можна в природний спосіб їх відлякати. Та крім запаху перцевої м’яти варто скористатися ще одним методом.

Потрібно змішати дві столові ложки оцту з мильною водою, розмішати й замочити у суміші ватні диски, які далі треба розмістити поруч з потенційними точками проникнення павуків. Найчастіше вони проникають в дім через підвіконня та дверні рами.

Фахівці радять регулярно пилососити кути, павутиння і ділянки за меблями, бо саме в найменш доступних місцях вони найбільше ховаються. Що цікаво, павуки не люблять запаху каштанів, тому їх теж можна розкласти на підвіконнях чи в кутах кімнат.