Избавиться от пауков в доме можно с помощью недорогой смеси, которую можно распылить вокруг тех мест, откуда они проникают внутрь, пишет Express.

Почему отпугнуть пауков?

Эксперт Хелен Годсифф рекомендует для отпугивания паукообразных смешать небольшое количество масла перечной мяты с водой. Смесь нужно распылить вокруг оконных рам, дверей или плинтусов.

У пауков чрезвычайно чуткое обоняние, поэтому запах перечной мяты их отпугнет. В сентябре еще бывает достаточно тепло, поэтому у пауков будет больше возможностей проникнуть в дом через открытые окна.



Пауков можно быстро отпугнуть / Фото Pexels

Домашние пауки становятся гораздо активнее с августа по октябрь, когда начинается брачный сезон, и взрослые самцы покидают паутины в поисках самки. Именно поэтому люди могут увидеть в этот период гораздо больше пауков.

И хотя пауки не представляют опасности для людей, их боятся не только дети, но и взрослые. Поэтому их можно отпугнуть естественным способом. Но помимо запаха перечной мяты стоит воспользоваться еще одним методом.

Нужно смешать две столовые ложки уксуса с мыльной водой, перемешать и замочить в смеси ватные диски, которые затем следует разместить рядом с потенциальными точками проникновения пауков. Чаще всего они проникают в дом через подоконники и дверные рамы.

Специалисты советуют регулярно пылесосить углы, паутину и участки за мебелью, ведь именно в наименее доступных местах они чаще всего прячутся. Что интересно, пауки не любят запах каштанов, поэтому их тоже можно разложить на подоконниках или в углах комнат.