Коли кімнатна рослина раптом втрачає яскравість, вкривається дрібними світлими цятками, жовтіє й скидає листя попри правильний полив, причиною часто стає павутинний кліщ.

Цей мікроскопічний павукоподібний шкідник завдовжки всього 0,5 міліметра обожнює тепле й сухе повітря квартир у опалювальний сезон. У сприятливих умовах біля батарей нове покоління кліщів з'являється кожні 8 – 12 днів, стрімко виснажуючи квітку.

Як розпізнати павутинного кліща ще до появи павутини

Тонка павутинка на пагонах з'являється вже тоді, коли колонія шкідників розрослася на весь вазон. Найперший сигнал тривоги – численні крихітні світлі крапки на листках, схожі на проколи голкою, через які пластина поступово тьмяніє, набуває сіруватого чи бронзового відтінку й підсихає.

Щоб переконатися в наявності шкідника, огляньте нижній бік листка з лупою або обережно струсіть його над аркушем білого паперу: якщо на папір впали ледь помітні крапки, які починають рухатися, діяти потрібно негайно.

Павутинний кліщ – невидима загроза / Фото Pexels

Як врятувати заражену рослину

Спершу ізолюйте хворий вазон від інших квітів, ретельно вимийте підвіконня та перевірте сусідні рослини, особливо якщо нещодавно ви принесли додому нову квітку. Далі влаштуйте рослині теплий душ: прикрийте ґрунт пакетом і промийте листя водою кімнатної температури, приділяючи особливу увагу його нижньому боку (рослини з опушеним листям на кшталт фіалок краще очищати без душу).

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Вода змиє більшість дорослих особин, але не знищить яйця, тому третім кроком обробіть вазон спеціальним акарицидним препаратом або інсектицидним милом для кімнатних рослин, повторивши процедуру 2 – 3 рази з інтервалом за інструкцією.

Чому домашні настої та обприскування водою не замінюють лікування

Популярні народні рецепти на кшталт концентрованого розчину господарського мила, спирту чи настою часнику часто залишають опіки на ніжному листі орхідей, папоротей і сукулентів, але не знищують яйця кліща. Так само не врятує ситуацію саме лише зволоження повітря: підвищена вологість і прохолода чудово працюють як профілактика, проте вже наявну колонію шкідників здатні прибрати тільки послідовні обробки спеціалізованими засобами.