Почему вазонки засыхают, несмотря на полив / Pixabay
Когда комнатное растение внезапно теряет яркость, покрывается мелкими светлыми пятнышками, желтеет и сбрасывает листья, несмотря на правильный полив, причиной часто становится паутинный клещ.
Этот микроскопический паукообразный вредитель длиной всего 0,5 миллиметра обожает теплый и сухой воздух квартир в отопительный сезон. В благоприятных условиях возле батарей новое поколение клещей появляется каждые 8 – 12 дней, стремительно истощая цветок.
Как распознать паутинного клеща еще до появления паутины
Тонкая паутинка на побегах появляется уже тогда, когда колония вредителей разрослась по всему вазону. Самый первый сигнал тревоги – многочисленные крошечные светлые точки на листьях, похожие на проколы иголкой, из-за которых листок постепенно тускнеет, приобретает сероватый или бронзовый оттенок и подсыхает.
Чтобы убедиться в наличии вредителя, осмотрите нижнюю сторону листа с помощью лупы или осторожно встряхните его над листом белой бумаги: если на бумагу упали едва заметные точки, которые начинают двигаться, действовать нужно немедленно.
Паутинный клещ – невидимая угроза / Фото Pexels
Как спасти зараженное растение
Сначала изолируйте больной вазон от других цветов, тщательно вымойте подоконник и проверьте соседние растения, особенно если недавно вы принесли домой новый цветок. Затем устройте растению теплый душ: прикройте почву пакетом и промойте листья водой комнатной температуры, уделяя особое внимание их нижней стороне (растения с опушенными листьями, такие как фиалки, лучше очищать без душа).
Вода смоет большинство взрослых особей, но не уничтожит яйца, поэтому в качестве третьего шага обработайте вазон специальным акарицидным препаратом или инсектицидным мылом для комнатных растений, повторив процедуру 2 – 3 раза с интервалом, указанным в инструкции.
Почему домашние настои и опрыскивание водой не заменяют лечение
Популярные народные рецепты вроде концентрированного раствора хозяйственного мыла, спирта или настоя чеснока часто оставляют ожоги на нежных листьях орхидей, папоротников и суккулентов, но не уничтожают яйца клеща. Также не спасет ситуацию одно лишь увлажнение воздуха: повышенная влажность и прохлада прекрасно работают в качестве профилактики, однако уже существующую колонию вредителей способны устранить только последовательные обработки специализированными средствами.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии1 комментарий