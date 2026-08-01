Зробіть це з цибулею перед збиранням урожаю: овочі стануть смачнішими

Досвідчені дачники кажуть, що один простий крок може допомогти цибулі краще дозріти. Щоб отримати соковиті овочі, городники використовують цей метод роками.

На якість після збору урожаю та зовнішній вигляд овочів може вплинути правильна підготовка в останні тижні вирощування, пише TOP.

Що зробити перед збиранням цибулі?

Цибулі наприкінці росту потрібен доступ до світла, щоб прискорити дозрівання й зробити її більш соковитою. У такому випадку потрібно зробити просту процедуру – оголювання головок.

Потрібно відгорнути ґрунт навколо цибулини, залишивши її видимою наполовину. Таким чином овочі почнуть краще розвиватися, рівномірно дозріють й краще наберуть масу.



Проста процедура покращить урожай / Фото з UkrMedia

Оголювати цибулини потрібно обережно і лише вручну. Можна трішки розпушити ґрунт, щоб покращити циркуляцію повітря. Таку процедуру краще виконати приблизно за 3 тижні до запланованого збору урожаю.

Якщо занадто швидко це зробити – можна порушити розвиток овочів, а якщо запізно – це не принесе жодних результатів.

На завершальних етапах вирощування фахівці радять обмежити полив цибулі, оскільки зайва волога може призвести до мінімального гниття й поганого зберігання овочів.

Втім, якщо спостерігається посуха, тоді рослини краще все ж таки мінімально полити. Крім того, дачники радять видаляти бур’яни з ділянки, навіть якщо цибуля вже велика, оскільки вони продовжують конкурувати за воду й поживні речовини.

Що робити, якщо цибуля пожовтіла?

Жовтіння і в'янення цибулі можуть бути викликані несприятливими умовами, такими як неправильний полив, брак поживних речовин або атаки шкідників.

Для порятунку цибулі від пожовтіння рекомендується використовувати органічні добрива, такі як розчин коров'яку чи добрива на основі попелу.