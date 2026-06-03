Жовте, зів'яле пір'я цибулі на початку червня – це ознака не достигання коренеплоду, а серйозної проблеми. І визначити її потрібно якомога швидше, розповідають на ютуб-каналі "Місячна країна".

Цікаво Як зміцнити огірки та помідори після холодних днів: одне добриво стимулює ріст

Чому цибуля починає в'янути і жовтішати?

Дачники звикли до того, що цибуля – це в цілому невибаглива городня культура, і чимало з них взагалі не доглядають за нею, сподіваючись однаково побачити гарний врожай. Та навіть вона реагує на несприятливі умови – і зазвичай пожовтіння пір'я сигналізує саме про них.

Особливо звернути увагу потрібно на полив, стан ґрунту та атаки шкідників. Але часом цибуля в'яне і через грибкові захворювання, або ж фактор, який городники контролювати не в стані – сильну спеку. Часом до проблеми призводить поєднання кількох з цих факторів.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Полив

Цибулі не подобається ані посуха, ані надто велика кількість води. Ось на що потрібно звернути увагу:

пожовтіння кінчиків пір'я;

сповільнення росту;

м'які, деформовані цибулини;

передчасне вилягання листя.

Стан ґрунту

Якщо поживних речовин не вистачає, цибуля почне змінювати колір – листя стає блідо-зеленим і зрештою жовтішає. Окрім того, воно росте повільно та виглядає тонким, а кінчики пера підсихають.

Цибулева муха

Цибулева муха – це найнебезпечніший шкідник на грядках цибулі. Личинки комахи пошкоджують і коріння, і внутрішню частину коренеплоду. Помітити її появу можна за загниванням основи рослини, неприємним запахом та сповільненням росту.

Як врятувати цибулю від пожовтіння?

У червні важливо не тільки слідкувати за поливом і наявністю шкідників. Головне завдання дачника – це вчасно і правильно підживити цибулю – і тоді урожай залишатиметься стабільним, а голівки цибулі виростуть щільні, великі й соковиті.

Цибулю можна врятувати від пожовтіння: дивіться відео

Полийте цибулю будь-яким органічним добривом – можна використати розчин коров'яку. Також підійде зелене добриво з бур'янів, курячий послід, перегній тощо. Саме це підживлення запускає потужний ріст пера.

– можна використати розчин коров'яку. Також підійде зелене добриво з бур'янів, курячий послід, перегній тощо. Саме це підживлення запускає потужний ріст пера. Через тижня після першого підживлення потрібно внести добриво на основі попелу. 1 літр продукту потрібно залити 9 літрами окропу та перемішати. Настоюйте 2 доби. Перед внесенням добриво потрібно якісно розвести: на 9 літрів води пів літра добрива.

Блогерка переконана, що після цього цибулю підживлювати у сезоні вже не тільки не потрібно, але й не можна.