Низька температура тривалий час призводить до затримки росту, поганого цвітіння й зав’язування плодів, пише Deccoria.

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Як зміцнити пасльонові та гарбузові овочі?

Після тривалого похолодання рослинам потрібно забезпечити тепловий комфорт кілька ночей поспіль. Дачники радять накривати посадки агроволокном чи картоном. Завдяки цьому низькі температури вже не пошкодять розсаду.

Ослаблені огірки та помідори у такому випадку треба поливати теплішою водою рано вранці чи ввечері. Холодна вода може ще гірше пошкодити тканини коренів.

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Овочі потрібно рятувати після холодних днів / Фото Pexels

Далі слід забезпечити рослинам підживлення й біостимуляцію. Цілком підійдуть вже готові стимулятори росту чи органічні добрива, що містять амінокислоти, магній, фосфор та мікроелементи, які стимулюють обмін речовин.

Додатково варто позакоренево та підкоеренево внести рідкий гній. Після тривалих холодних ночей огірки й помідори радять зміцнити кропив’яною рідкою настоянкою, розвівши її у воді в пропорції 1:10.

Таке підживлення підтримає імунітет рослини й покращить якість ґрунту. Якщо буде потреба, то таке добриво можна ще раз повторити за тиждень.

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Чому холод погано впливає на рослини?

Нічне зниження температури погіршує здатність рослин використовувати продукти фотосинтезу. Через це рослина має мало енергії на розвиток, тому холод призводить до гіршої регенерації рослин.

Холодний ґрунт навіть обмежує нормальний розвиток коренів та сприяє грибковим захворюванням. Якщо ж нічна температура взагалі наближається до 0°C, то вода в тканинах може замерзнути й розширитися, а це призведе до розриву клітинних мембран.

Такі пошкоджені ділянки починають швидко в’янути й гнити, а рослина втрачає листя й пагони. А от коливання між теплими днями й холодними ночами призводить до стресу у рослин, а відтак і до зниження урожайності.