Низкая температура длительное время приводит к задержке роста, плохого цветения и завязывания плодов, пишет Deccoria.

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Как укрепить пасленовые и тыквенные овощи?

После длительного похолодания растениям нужно обеспечить тепловой комфорт несколько ночей подряд. Дачники советуют накрывать посадки агроволокном или картоном. Благодаря этому низкие температуры уже не повредят рассаду.

Ослабленные огурцы и помидоры в таком случае надо поливать теплой водой рано утром или вечером. Холодная вода может еще хуже повредить ткани корней.

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Овощи нужно спасать после холодных дней / Фото Pexels

Далее следует обеспечить растениям подкормку и биостимуляцию. Вполне подойдут уже готовые стимуляторы роста или органические удобрения, содержащие аминокислоты, магний, фосфор и микроэлементы, которые стимулируют обмен веществ.

Дополнительно стоит внекорневые и подкоренные внести жидкий навоз. После длительных холодных ночей огурцы и помидоры советуют укрепить крапивной жидкой настойкой, разведя ее в воде в пропорции 1:10.

Такая подкормка поддержит иммунитет растения и улучшит качество почвы. Если будет необходимость, то такое удобрение можно еще раз повторить через неделю.

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Почему холод плохо влияет на растения?

Ночное снижение температуры ухудшает способность растений использовать продукты фотосинтеза. Поэтому растение имеет мало энергии на развитие, поэтому холод приводит к худшей регенерации растений.

Холодная почва даже ограничивает нормальное развитие корней и способствует грибковым заболеваниям. Если же ночная температура вообще приближается к 0°C, то вода в тканях может замерзнуть и расшириться, а это приведет к разрыву клеточных мембран.

Такие поврежденные участки начинают быстро увядать и гнить, а растение теряет листья и побеги. А вот колебания между теплыми днями и холодными ночами приводит к стрессу у растений, а затем и к снижению урожайности.