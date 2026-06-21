Виросте рівна і дуже солодка: ось чим обов'язково підживити моркву у червні

Морква – це один з найпростіших овочів для вирощування на ділянці. Тож побачити її можна практично на кожному українському городі. Але для того, аби морква виросла не тільки великою, але й солодкою, її все ж не завадить підживити.

Червень – це неймовірно важливий період для формування моркви. Саме від підживлення та догляду в цей час залежить, чи виросте коренеплід рівним та солодким, пише Gardening Know How. І всього одне добриво допоможе досягнути бажаного результату.

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Чим підживити моркву в червні для гарного росту?

У червні найкраще використовувати для росту помідорів натуральні добрива – вони не лише забезпечують рослину усіма потрібними поживними речовинами, але й покращують структуру ґрунту. І дуже ефективним варіантом вважається попіл: в ньому є і калій, і потрібні моркві мікроелементи, що впливають на солодкість.

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Окрім того, чимало дачників використовують також настій компосту чи перегною – він м'яко живить ґрунт і стимулює розвиток кореневої системи рослини. Саме підживлення компостом забезпечить рівний ріст: уся морква матиме дуже товарний вигляд.



Моркві потрібні добрива для росту / Фото Pexels

Попри те, що конкретні добрива можуть залежати від ґрунту і ресурсів дачника, експерти сходяться на тому, що в червні моркві потрібні калій та фосфор: ці елементи відповідають за накопичення цукрів і розмір коренеплодів. Калій робить моркву солодшою, а фосфор допомагає розвинути потужну кореневу систему.

Що ще можна зробити з морквою у червні?

Підживлення – це не все, що важливе для моркви. Також слід подбати про полив та догляд за ґрунтом. Його важливо регулярно розпушувати; якщо утвориться кірка, коріння не отримуватиме достатню кількість повітря. У такому випадку навіть добрива не даватимуть такий гарний результат, як хотілося б.

Зважайте, що застій води призведе до гниття моркви ще у землі, а недостатня кількість води не дасть овочу вирости.