Июнь — это чрезвычайно важный период для развития моркови. Именно от подкормки и ухода в это время зависит, вырастет ли корнеплод ровным и сладким, пишет Gardening Know How. И всего одно удобрение поможет добиться желаемого результата.

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Чем подкормить морковь в июне для хорошего роста?

В июне для роста моркови лучше всего использовать натуральные удобрения — они не только обеспечивают растение всеми необходимыми питательными веществами, но и улучшают структуру почвы. И очень эффективным вариантом считается зола: в ней есть и калий, и необходимые моркови микроэлементы, влияющие на сладость.

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Кроме того, многие дачники используют также настой компоста или перегноя — он мягко питает почву и стимулирует развитие корневой системы растения. Именно подкормка компостом обеспечит равномерный рост: вся морковь будет иметь очень товарный вид.



Моркови нужны удобрения для роста / Фото Pexels

Несмотря на то, что конкретные удобрения могут зависеть от почвы и ресурсов дачника, эксперты сходятся во мнении, что в июне моркови нужны калий и фосфор: эти элементы отвечают за накопление сахаров и размер корнеплодов. Калий делает морковь слаще, а фосфор помогает развить мощную корневую систему.

Что еще можно сделать с морковью в июне?

Подкормка — это не всё, что важно для моркови. Также следует позаботиться о поливе и уходе за почвой. Ее важно регулярно рыхлить; если образуется корка, корни не будут получать достаточное количество воздуха. В таком случае даже удобрения не дадут такого хорошего результата, как хотелось бы.

Учтите, что застой воды приведет к гниению моркови еще в земле, а недостаточное количество воды не даст овощу вырасти.