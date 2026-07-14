Петунії будуть цвісти все літо без зупинки: полийте їх інгредієнтом з кухні

Петунії – це ідеальні квіти, якщо ви хочете, аби сад мав яскравий та пишний вигляд. Ці рослини потребують небагато догляду, а віддячують розкішним та дуже довгим цвітінням.

Петуніям для гарного росту потрібні лише сонце та тепло, а також регулярний полив. Але вчасно внесені підживлення можуть суттєво подовжити тривалість цвітіння, пише The Spruce.

Чим підживити петунії влітку?

Підтримати здоров'я петуній можна без дорогих добрив чи засобів – достатньо взяти одну просту річ в кухні, що за лічені дні стимулює появу додаткових бутонів і пагонів. Отож, взяти потрібно простий чорний чи зелений чай – саме він містить дубильні речовини, калій, азот та органічні кислоти, що потрібні рослині для росту.

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Дубильні речовини відомі своїми легкими антибактеріальними властивостями – вони допомагають захищати кореневу систему від захворювань. А ось органічні кислоти допоможуть зробити pH ґрунту трохи кислішим – і саме такі умови ідеальні для того, аби петунії засвоювали поживні речовини.

Якщо використовувати настій з чаю регулярно, листя петуній швидко стане міцнішим, до нього повернеться здоровий насичений колір, а сама рослина почне викидати значно більше бутонів. Окрім того, завдяки поживним речовинам у чаї рослині буде простіше переносити перепади температури, посуху та спеку.



Петунії потрібно підживлювати для цвітіння / Фото Pexels

Ось як приготувати добриво з чаю:

1 чайний пакетик чи чайну ложку листового чаю потрібно залити склянкою окропу%

настоюйте 2 – 3 хвилини;

пакетик витягніть, або ж процідіть чай та залиште до повного охолодження;

розведіть чай чистою водою в рівній кількості.

Підживлювати можна раз на 2 – 3 тижні, в ідеалі у поєднанні зі звичайним поливом. Найкращий час для того, аби поливати петунії – це ранній ранок чи пізній вечір. А ось якщо взятися за полив та підживлення в обід, вода почне надто швидко випаровуватися.

Мало того, що корисні від такого поливу та підживлення буде небагато, та ще й краплі води, що потраплять на листя, можуть призвести до опіків.