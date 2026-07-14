Для хорошего роста петуниям нужны только солнце и тепло, а также регулярный полив. Но своевременно внесенные подкормки могут значительно продлить период цветения, пишет The Spruce.

Почему подкормить петунии летом?

Поддержать здоровье петуний можно без дорогих удобрений или средств – достаточно взять одну простую вещь из кухни, которая за считанные дни стимулирует появление дополнительных бутонов и побегов. Итак, нужно взять простой черный или зеленый чай – именно он содержит дубильные вещества, калий, азот и органические кислоты, необходимые растению для роста.

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Дубильные вещества известны своими легкими антибактериальными свойствами – они помогают защищать корневую систему от заболеваний. А вот органические кислоты помогут сделать pH почвы чуть более кислым – и именно такие условия идеальны для того, чтобы петунии усваивали питательные вещества.

Если использовать чайный настой регулярно, листья петуний быстро станут крепче, к ним вернется здоровый насыщенный цвет, а само растение начнет давать значительно больше бутонов. Кроме того, благодаря питательным веществам в чае растению будет легче переносить перепады температуры, засуху и жару.



Петунии нужно подкармливать для цветения / Фото Pexels

Вот как приготовить удобрение из чая:

1 чайный пакетик или чайную ложку листового чая нужно залить стаканом кипятка%

настаивайте 2–3 минуты;

выньте пакетик или процедите чай и оставьте до полного остывания;

разбавьте чай чистой водой в равных пропорциях.

Подкармливать можно раз в 2–3 недели, в идеале в сочетании с обычным поливом. Лучшее время для полива петуний – раннее утро или поздний вечер. А вот если приступить к поливу и подкормке в полдень, вода начнет слишком быстро испаряться.

Мало того, что пользы от такого полива и подкормки будет немного, так еще и капли воды, попавшие на листья, могут привести к ожогам.