Урожай не припинятиметься ще місяць: ось чим підживити ожину вже зараз

Багато дачників вирощують ожину у себе на ділянці через те, що вважають її менш вибагливою за малину. І це справді так у деяких аспектах, але це зовсім не значить, що її можна не підживлювати.

Якщо протягом тривалого часу не підживлювати ожину, це швидко скажеться на урожаї – ягоди стануть дрібнішими, та й загалом їх буде менше, пише Gardening know how.

Чим і коли підживлювати ожину?

Деякі дачники радять підживлювати ожину тричі на рік, інші двічі – під час активного росту та пізньої осені перед першими заморозками. Втім, одне внесення добрив точно пропускати не варто, якщо ви хочете зібрати якісний урожай – під час того, як рослина плодоносить.

Мінеральні добрива – це простий у застосування та ефективний варіант. А якщо правильно їх внести, вони стануть найкращим помічником у саду. Але важливо також врахувати певні особливості рослини.

Важливо! Багато дачників роблять помилку та вносять азот у серпні. Це піде рослині тільки на шкоду: вона почне вирощувати листя та гілки замість плодів.

Натомість ожині зараз потрібні деякі інші поживні речовини – зокрема калій, магній та фосфор. Перший відповідає за розмір та солодкість, другий робить плоди ароматними, а фосфор збільшує врожайність.



Ожині потрібні добрива / Фото Pexels

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Зважайте також на те, що препарат не має містити хлору, адже ожина переносить його дуже погано.

Тож ось що саме можна використати в серпні для підживлення ожини, пише "УНІАН":

калімагнезію;

сірчанокислий калій.

Найкраще буде для підживлення ожини зачекатися похмурого дня. Напередодні потрібно якісно полити кущі теплою водою, а потім додати до поливу літр розвину – 40 грамів препарату потрібно розчинити у 10 літрах води. Повторювати таке підживлення можна кожні два тижні, поки ожина ще дає урожай.