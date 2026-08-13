Если в течение длительного времени не вносить удобрения под ежевику, это быстро скажется на урожае – ягоды станут мельче, да и в целом их будет меньше, пишет Gardening know how.

Почему и когда подкармливать ежевику?

Некоторые дачники советуют подкармливать ежевику три раза в год, другие – дважды: во время активного роста и поздней осенью перед первыми заморозками. Впрочем, один раз удобрения точно не стоит пропускать, если вы хотите собрать качественный урожай – именно во время плодоношения растения.

Минеральные удобрения – это простой в применении и эффективный вариант. А если правильно их внести, они станут лучшим помощником в саду. Но важно также учесть определенные особенности растения.

Важно! Многие дачники допускают ошибку и вносят азот в августе. Это пойдет растению только во вред: оно начнет наращивать листья и ветви вместо плодов.

Зато ежевике сейчас нужны некоторые другие питательные вещества – в частности, калий, магний и фосфор. Первый отвечает за размер и сладость, второй делает плоды ароматными, а фосфор увеличивает урожайность.



Ежевике нужны удобрения / Фото Pexels

Придбати добрива для ожини можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість препаратів за фото.

Учитывайте также, что препарат не должен содержать хлора, ведь ежевика очень плохо его переносит.

Итак, вот что именно можно использовать в августе для подкормки ежевики, пишет "УНИАН":

калимагнезию;

сернокислый калий.

Лучше всего для подкормки ежевики подождать пасмурного дня. Накануне нужно обильно полить кусты теплой водой, а затем добавить в полив раствор – 40 граммов препарата нужно растворить в 10 литрах воды. Повторять такую подкормку можно каждые две недели, пока ежевика еще дает урожай.