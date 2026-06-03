Кілька ложок під кущ – і урожай збиратимете відрами: ось чим підживити помідори в червні

Томати – це неймовірно смачна городина, але досвідчені городники вже добре знають, якими примхливими можуть бути ці рослини у догляді. На щастя, один універсальний продукт може розв'язати кілька проблем водночас – і з підживленням, і зі шкідниками.

Якщо у вас на кухні знайдеться пачка звичайної харчової соди – вважайте, що потужний урожай помідорів вже у вас в руках. Цього літа городники активно використовують її для підживлення томатів, і результати від такого нехитрого продукту просто неймовірні, пише Southern Living.

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Навіщо вносити соду під помідори?

Харчова сода – це карбонат натрію, або ж лужна сіль. На кухні господині використовують її як розпушувач, але більшість з них і не підозрюють, що на городі користі від неї буде не менше. Сода просто ідеальна як натуральний засіб для боротьби з бур'янами, шкідниками, поширеними хворобами томатів.

Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Окрім того, вона стане й дуже незвичним, але ефективним підживленням.

Полив

Так, виявляється, помідори можна поливати содою – і в цьому є дуже конкретна користь. Томатам подобається більш лужний ґрунт, і сода допомагає знизити зайву кислотність, а також покращує засвоєння рослиною інших поживних речовин.

Відтак, цей простий полив може зробити плоди в рази солодшими. Та важливо не використати надто багато продукту: надлишок соди зробить ґрунт дуже лужним, і це також може нашкодити рослині.



Помідори можна полити розчином соди / Фото Pexels

Обприскування

Сода – це ідеальний засіб для профілактики грибкових захворювань, від яких часто страждають помідори. Найбільш проблема сотень дачників щороку – це фітофтороз, і звичайна харчова сода допоможе запобігти його появі.

Ось як приготувати розчин для обприскування томатів:

1 чайна ложка олії;

кілька крапель мийного засобу;

3,5 літра води;

1 столова ложка харчової соди.

Розсипання соди від шкідників

Сода також може діяти і як бар'єр для непроханих комах – вона зневоднює слимаків, збиває мурах зі сліду, і навіть може відлякувати попелицю. Її потрібно розсипати навколо кущів, і цього достатньо для профілактики.