Спатифілум почне викидати квіти безперервно: підживіть його цим засобом

Спатифілум – це ідеальна квітка і для вирощування на підвіконні, і для посадки на клумби. Але проблеми починаються тоді, коли вона відмовляється цвісти.

Спатифілум також широко відомий під назвами "лілія миру" та "жіноче щастя" – і чимало квітникарів полюбляють цю рослину за простоту в догляді. А якщо знати, як правильно її підживлювати, вона ще й може тішити цвітінням досить часто, пише kertvar.

Чим підживити спатифілум, щоб зацвів?

Спатифілум походить з Центральної Америки, але трапляється також і на Філіппінах, східних островах Індонезії та в деяких регіонах Азії. Цінують рослину не тільки за декоративність, але й за неймовірну здатність очищувати повітря у приміщенні від токсинів.

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Але якщо хочеться ще й насолодитися неймовірним білим цвітінням серед глянцевого темно-зеленого листя, потрібно подбати ще й про підживлення. Ось що можна використати:

Кавова гуща. Вона має високий вміст азоту, тож передусім стимулює саме ріст листя. Її достатньо лише перемішати з верхнім шаром ґрунту, і це ще й допоможе покращити його структуру.

Бананова шкірка. Її можна нарізати дрібними шматочками та закопати у ґрунт, але також з бананової шкірки можна приготувати настій і згодом поливати ним рослину.

Вода після варіння овочів. Її точно не слід виливати у раковину. Спершу потрібно дати їй повністю вичахнути, а тоді цей насичений мінералами відвар можна вилити під спатифілум. Обов'язково перевірте, чи не був відвар посолений – сіль може вбити рослину.

Деревний попіл. Невелику кількість попелу можна підмішати у ґрунт, або ж додати у воду для поливу.

Яєчна шкаралупа. Через високий вміст кальцію вона ідеально підходить для того, аби підтримувати ріст рослини. Подрібніть її та підмішуйте у ґрунт.

Кропив'яний настій. Це природне добриво, що також багате на азот. Спершу потрібно приготувати настій, а тоді вдвічі розбавити його з водою та використовувати для поливу.

Рисова вода. Вона містить невелику кількість крохмалю, а це може бути корисним для спатифілума. Охолодіть воду після варіння рису та використовуйте як рідке добриво.

А після того, як спатифілум нарешті зацвіте, підтримувати його в цьому стані досить просто: щойно ви помітите, що гілочка з квіткою починає засихати, її потрібно обрізати. Не дозволяйте цвітінню спатифілума зеленіти: тоді рослина починає формувати насіння, і це завершує цвітіння.

Якщо ж цвіт обрізати, спатифілум одразу ж випустить новий.