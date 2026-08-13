Спатифиллум также широко известен под названиями "лилия мира" и "женское счастье" – и многие цветоводы любят это растение за простоту в уходе. А если знать, как правильно его подкармливать, оно еще и может радовать цветением довольно часто, пишет kertvar.

Почему подкормить спатифилум, чтобы он зацвел?

Спатифилум родом из Центральной Америки, но встречается также на Филиппинах, восточных островах Индонезии и в некоторых регионах Азии. Растение ценят не только за декоративность, но и за невероятную способность очищать воздух в помещении от токсинов.

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Но если хочется еще и насладиться невероятным белым цветением среди глянцевой темно-зеленой листвы, нужно позаботиться еще и о подкормке. Вот что можно использовать:

Кофейная гуща. Она имеет высокое содержание азота, поэтому в первую очередь стимулирует именно рост листьев. Ее достаточно просто перемешать с верхним слоем почвы, и это еще и поможет улучшить ее структуру.

Банановая кожура. Ее можно нарезать мелкими кусочками и заделать в почву, но также из банановой кожуры можно приготовить настой и впоследствии поливать им растение.

Вода после варки овощей. Ее точно не следует выливать в раковину. Сначала нужно дать ей полностью остыть, а затем этот насыщенный минералами отвар можно вылить под спатифилум. Обязательно проверьте, не был ли отвар посолен – соль может убить растение.

Древесная зола. Небольшое количество золы можно подмешать в почву или добавить в воду для полива.

Яичная скорлупа. Благодаря высокому содержанию кальция она идеально подходит для поддержания роста растения. Измельчите ее и подмешайте в почву.

Настой из крапивы. Это природное удобрение, что также богатое азотом. Сначала нужно приготовить настой, а затем разбавить его водой в два раза и использовать для полива.

Рисовая вода. Она содержит небольшое количество крахмала, а это может быть полезно для спатифилума. Остудите воду после варки риса и используйте в качестве жидкого удобрения.

А после того, как спатифилум наконец зацветет, поддерживать его в этом состоянии довольно просто: только что вы заметите, что веточка с цветочком начинает засыхать, ее нужно обрезать. Не позволяйте цветку спатифилума зеленеть: тогда растение начинает формировать семена, и это завершает цветение.

Если же соцветие обрезать, спатифилум сразу же выпустит новое.