Забудьте про куповані добрива: одна жменя порошку – і троянди цвістимуть до осені

Після першого цвітіння троянди починають слабшати. Коли бруньок стає менше, а нові пагони ростуть повільніше, люди починають підживлювати кущі азотними добривами, але вони лише погіршують ситуацію.

У липні трояндам необхідний калій та фосфор, пише Wprost Dom. Природним джерелом чим речовин є чиста деревна зола, яка вплине на цвітіння кущів аж до кінця літа.

Як підживити троянди у липні?

У період першого цвітіння кущі троянд споживають дуже багато енергії для цвітіння, особливо калію та фосфору. Якщо на період другого цвітіння в ґрунті буде мало поживних речовин, кущі почнуть менше випускати бутонів, квіти стануть дрібнішими, а ріст – слабшим.

Липневе удобрення є досить важливим. Калій покращує стійкість рослини до посухи та спеки, а фосфор впливає на формування нових квіткових бруньок.

Зола з листяної деревини містить природне джерело калію. Крім того, у ній міститься кальцій, фосфор та мікроелементи, які добре впливають на літній розвиток.

Під кущ троянди потрібно посипати одну чи дві жменьки попелу, перемішавши з верхнім шаром ґрунту. Після цього рослину потрібно полити. Таку обробку потрібно виконати лише раз на сезон, оскільки лужна реакція золи може підвищити pH ґрунту.



Кущі троянд почнуть краще рости після золи / Фото Pexels

Якщо троянди ростуть на лужних ґрунтах, золу краще не використовувати. Замість неї можна скористатися компостом, розсипавши 2 – 3 сантиметри навколо куща.

Компост покращує структуру ґрунту, утримує необхідну вологу й забезпечує рослину поживними речовинами впродовж кількох тижнів.

За словами садівників, щоб троянди добре росли, потрібно періодично видаляти зів’ялі квіткові головки, щоб рослина спрямувала сили на розвиток нових бутонів.

Поливати троянди влітку варто кожні кілька днів, а додаткове мульчування ґрунту корою чи компостом зменшить випаровування води. Також слід регулярно перевіряти листя на ознаки чорної плямистості та борошнистої роси.

Окрім лійки для поливу троянд, можуть також знадобитися добрива для покращення росту. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Будь-які підживлення варто завершити до середини серпня. Після цього часу троянди почнуть готуватися до зими.