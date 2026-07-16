В июле розам необходимы калий и фосфор, пишет Wprost Dom. Естественным источником этих веществ является чистая древесная зола, которая будет способствовать цветению кустов вплоть до конца лета.

Как подкормить розы в июле?

В период первого цветения кусты роз потребляют очень много энергии для цветения, особенно калия и фосфора. Если к периоду второго цветения в почве будет мало питательных веществ, кусты начнут давать меньше бутонов, цветки станут мельче, а рост – слабее.

Июльская подкормка очень важна. Калий повышает устойчивость растения к засухе и жаре, а фосфор способствует формированию новых цветочных почек.

Зола из лиственной древесины является природным источником калия. Кроме того, в ней содержатся кальций, фосфор и микроэлементы, которые благотворно влияют на летнее развитие.

Под куст розы нужно посыпать одну или две горсти золы, перемешав ее с верхним слоем почвы. После этого растение нужно полить. Такую обработку следует проводить только один раз за сезон, поскольку щелочная реакция золы может повысить pH почвы.



Кусты роз начнут лучше расти после внесения золы / Фото Pexels

Если розы растут на щелочных почвах, золу лучше не использовать. Вместо нее можно воспользоваться компостом, рассыпав 2–3 сантиметра вокруг куста.

Компост улучшает структуру почвы, удерживает необходимую влагу и обеспечивает растение питательными веществами в течение нескольких недель.

По словам садоводов, чтобы розы хорошо росли, нужно периодически удалять отцветшие цветки, чтобы растение направило силы на развитие новых бутонов.

Поливать розы летом следует каждые несколько дней, а дополнительное мульчирование почвы корой или компостом уменьшит испарение воды. Также следует регулярно проверять листья на признаки черной пятнистости и мучнистой росы.

Окрім лійки для поливу троянд, можуть також знадобитися добрива для покращення росту. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Любые подкормки следует завершить до середины августа. После этого розы начнут готовиться к зиме.