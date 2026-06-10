Секрет пишних півоній: що робити з квітами в саду, які вже відцвіли

Сезон цвітіння півоній триває незначний період, тому в садах пишні бутони зміняться на кущ із зеленим листям. Та це не означає, що після цвітіння півонії більше не потребують уваги.

Саме після завершення цвітіння закладається основа для майбутнього сезону, тому правильний догляд у цей період має особливе значення, пише Woman&Home.

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Що робити з відцвілими півоніями?

Зів’ялі квіти потрібно прибрати з кущів. Достатньо лише зрізати відцвіле суцвіття вище першої пари здорових листків. Важливо не пошкоджувати основне стебло й не видаляти зайве листя.

Після цвітіння півонії все одно потребують достатньої кількості вологи. Регулярний полив допомагає рослині залишатися міцною й накопичувати ресурси, необхідні для успішної зимівлі й цвітіння наступного року.

Кущі потрібно рясно поливати, щоб добре зволожити ґрунт біля коренів, при цьому не допускаючи потрапляння води на листя. За відсутності дощів достатньо поливати півонії раз на тиждень.

Після видалення відцвілих бутонів можна внести навіть легке підживлення. Це можуть бути добрива повільної дії чи засоби з невеликим вмістом азоту. Важливо лише не вносити підживлення досить близько до листя, щоб уникнути ризику загнивання.



Відцвілі квіти можна обрізати / Фото Pexels

Чи потрібно обрізати півонії?

Деякі садівники починають обрізати квіти після цвітіння, але цього краще не робити. Навіть після цвітіння рослина продовжує рости й накопичувати поживні речовини в кореневій системі.

Після видалення відцвілих квіток стебла й листя не варто рухати. Завдяки листю півонія продовжує фотосинтез, отримуючи енергію, яка знадобиться для формування майбутніх бутонів.

Навіть без квітів кущі залишаються декоративними й прикрашають сад зеленим листям.

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Коли обрізати півонії?

Повноцінну обрізку проводять аж восени. Садівники радять дочекатися перших заморозків, коли рослина почне природно відмирати. Зазвичай цей момент настає у жовтні.

До цього часу листя продовжує накопичувати енергію в коренях, тому раннє обрізання може погано вплинути на майбутнє цвітіння. Якщо дотримуватися усіх цих простих правил, то вже навесні півонії віддячать рясними й великими квітами.