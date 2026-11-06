Що подарувати подрузі на Миколая: добірка найцікавіших ідей

День святого Миколая – це чудова нагода нагадати подрузі про свою любов і турботу за допомогою приємного подарунка. Якщо ви хочете потішити подругу, але ще не визначилися з презентом, зверніть увагу на речі, які поєднують красу та практичність.

Не обов’язково обирати на подарунок щось дороге, пише 24 Канал. Іноді навіть невеликий сюрприз може подарувати багато позитивних емоцій. Ми зібрали кілька ідей подарунків, які допоможуть приємно здивувати близьку людину й створити для неї святковий настрій.

Що подарувати подрузі на Миколая?

Сезонний одяг

Теплі речі – це один з найкращих варіантів подарунка на зимові свята. Подрузі можна подарувати затишний в’язаний светр, стильний світшот чи трикотажний костюм, який стане в пригоді в холодну пору року. Альтернативою може стати красива шовкова чи атласна піжама.

Під час вибору кольору краще віддавати перевагу універсальним відтінкам, які легко поєднувати з іншими речами.

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Модні аксесуари

Стильна сумка – ще одна вдала ідея подарунка для подруги. Щоб річ точно пасувала до її гардероба, можна обрати модель у класичному кольорі та лаконічному дизайні. Також варто звернути увагу на прикраси і біжутерію: мінімалістичний кулон, витончені сережки чи браслет.

Також актуальними взимку стануть теплі аксесуари. До прикладу, можна зібрати невеликий комплект з шапки, шарфа та рукавиць.



Подрузі можна подарувати аксесуари чи прикраси / Фото Pexels

Косметичні засоби

Якщо подруга любить косметику, можна обрати для неї декоративні засоби, якими вона користується щодня. Помада, туш чи палітра тіней стануть хорошим подарунком.

Для зимового догляду підійдуть ароматний крем для рук чи набір косметичних засобів, які покращать стан шкіри в холодну пору року.

Також слід звернути увагу на парфумерію. Для подарунка можна обрати аромат з квітковими чи фруктовими нотами, доповнений відтінками ванілі чи цитрусів.