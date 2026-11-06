Что подарить подруге на День Николая: подборка самых интересных идей

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Не обязательно выбирать в подарок что-то дорогое, пишет 24 Канал. Иногда даже небольшой сюрприз может подарить много положительных эмоций. Мы собрали несколько идей подарков, которые помогут приятно удивить близкого человека и создать для него праздничное настроение.

Что подарить подруге на Николая?

Сезонная одежда

Теплые вещи – это один из лучших вариантов подарка на зимние праздники. Подруге можно подарить уютный вязаный свитер, стильный свитшот или трикотажный костюм, который пригодится в холодное время года. Альтернативой может стать красивая шелковая или атласная пижама.

При выборе цвета лучше отдавать предпочтение универсальным оттенкам, которые легко сочетать с другими вещами.

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Модные аксессуары

Стильная сумка – еще одна удачная идея подарка для подруги. Чтобы вещь точно вписалась в ее гардероб, можно выбрать модель в классическом цвете и лаконичном дизайне. Также стоит обратить внимание на украшения и бижутерию: минималистичный кулон, изящные серьги или браслет.

Также зимой актуальными станут теплые аксессуары. Например, можно собрать небольшой комплект из шапки, шарфа и варежек.

Подруге можно подарить аксессуары или украшения / Фото Pexels

Косметические средства

Если подруга любит косметику, можно выбрать для нее декоративные средства, которыми она пользуется каждый день. Помада, тушь или палитра теней станут хорошим подарком.

Для зимнего ухода подойдут ароматный крем для рук или набор косметических средств, которые улучшат состояние кожи в холодное время года.

Также стоит обратить внимание на парфюмерию. В качестве подарка можно выбрать аромат с цветочными или фруктовыми нотами, дополненный оттенками ванили или цитрусов.