Ланчбокс та термос: неочевидні покупки, які знадобляться для школи

Підготовка до школи завжди стає для батьків черговим випробуванням. Купуючи канцелярію та зошити, часто забуваєш про дрібниці, які з часом виявляються найпотрібнішими.

24 Канал підготував добірку покупок для школи, які стануть у пригоді вже з першого навчального дня.

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Ланчбокс

Епоха бутербродів у поліетиленових пакетах відійшла у минуле ще, напевно, років з 10 тому. Ланчбокс – практична річ, яка привчає дитину до порядку і дає батькам впевненість, що обід доїде до школи цілим. Головною його перевагою є герметичні відсіки, які не дозволяють різним продуктам контактувати одне з одним і зберігають їжу свіжою до самої перерви.

Обираючи ланчбокс, зверніть увагу на матеріал. Краще віддавати перевагу харчовому пластику без BPA або нержавіючій сталі. Крім того, врахуйте і розмір – він має відповідати апетиту дитини.

На Prom можна порівняти ланчбокси від різних виробників, обравши оптимальний варіант за об'ємом і ціною. Перед покупкою є змога переглянути відгуки інших покупців – з фото та відео, аби оцінити якість ще до покупки. Крім того, можна замовити товари для школи прямо зі смартфона – у Prom є додаток, який входить до топ-3 категорії "Покупки" в українському App Store та має понад 10 мільйонів завантажень у Google Play.

Мішечок для змінного взуття

Мішечок для змінного взуття – покупка, яку відкладають до останнього. Проте без нього взуття після прогулянки доводиться класти просто в рюкзак, де воно контактує з підручниками та зошитами і легко може забруднити шкільне приладдя.

Обирайте моделі з водовідштовхувальної тканини, які легко прати та швидко сушити. Добре, якщо мішечок має міцні шнурки, що одночасно слугують лямками, і окрему кишеню для дрібниць або ключів. Такий аксесуар допоможе підтримувати порядок у рюкзаку та збереже шкільне приладдя чистим.

Пляшечка для води чи термос

Близько половини свого активного дня дитина проводить у школі, тому пляшка для води – це не опція, а базова необхідність. Дитина має пити протягом дня, і сподіватися на шкільний кулер тут не варто.

Оптимальний об'єм пляшки для школяра – 500 – 750 мілілітрів. Цього достатньо на навчальний день, і вона не надто обтяжує рюкзак. Найзручніші моделі – із кнопковою кришкою або трубочкою. Їх легко відкрити однією рукою, а ризик пролити воду на зошити мінімальний.

А якщо дитина любить теплий чай чи какао, замість звичайної пляшки можна покласти до рюкзака термос. Тут варто звернути увагу на герметичність, вагу та матеріал корпусу. Оптимальний вибір – термос із нержавіючої сталі, який не боїться ударів, не вбирає запахи та добре утримує тепло.