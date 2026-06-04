Буряк виросте більшим і солодшим: допоможе натуральне підживлення без хімії

Зробити буряк смачнішим та соковитішим може будь-який дачник. Потрібно лише полити урожай одним розчином, який легко й просто готується. Завдяки хитрому трюку збільшується кількість овочів, а буряки стають стійкішими до хвороб.

На грядках чи в полі буряк висівають з квітня по липень, пише Deccoria. Найкраще овочі ростуть в дренованому ґрунті з нейтральним чи слаболужним pH. У період посухи він потребує великої кількості води, тому слід пам’ятати про полив.

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Як покращити ріст буряків?

Досвідчені дачники обирають для покращення росту буряка полив солоною водою, яка має кілька переваг. Розчин на основі кухонної солі відлякує певних шкідників, тому автоматично проганяє попелицю, блішок, колорадських жуків та гусениць.

Перевагою розчину є ще й те, що він покращує смак плодів. Лише незначна кількість солі призводить до накопчення коренеплодами більшої кількості цукру.

Однак сіль не варто використовувати як добриво, бо надмірна засоленість призведе до пошкодження ґрунту, а це вже погано вплине на розвиток рослин.



Сольовий розчин покращить смак плодів / Фото Unsplash

Як приготувати сольовий розчин?

Потрібно змішати одну столову ложку солі з невеликою кількістю води. Усе треба ретельно перемішати до повного розчинення кристалів, а тоді перелити в 10-літрове відро й долити чистої води.

Полив варто здійснювати в похмурий день – рано вранці чи ввечері. Тоді краще кілька днів зачекати, щоб відновити традиційний полив звичайною водою. Такий настій можна застосовувати 2 – 3 рази на сезон.

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Перший раз радять поливати в період, коли на рослині буде приблизно 5 листочків. У цей момент овочі розвивають коріння.

Другий час для внесення солі – це коли верхівка піднімається над землею й не потребує вже додаткового підживлення.

Третій раз – за тиждень до збору урожаю. Саме цей останній полив має найбільший вплив на смак.

Дачники наголошують, що в цьому випадку головне не перестаратися з внесенням солі, оскільки засолений ґрунт не зможе відновитися навіть у наступному сезоні.

Крім того, варто уникати дощових днів, бо опади лише розбавлять розчин, тому він не дасть бажаного ефекту.