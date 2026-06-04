На грядках или в поле свеклу высевают с апреля по июль, пишет Deccoria. Лучше всего овощи растут в дренированной почве с нейтральным или слабощелочным pH. В период засухи она требует большого количества воды, поэтому следует помнить о поливе.

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Как улучшить рост свеклы?

Опытные дачники выбирают для улучшения роста свеклы полив соленой водой, которая имеет несколько преимуществ. Раствор на основе поваренной соли отпугивает определенных вредителей, поэтому автоматически прогоняет тлю, блошек, колорадских жуков и гусениц.

Преимуществом раствора является еще и то, что он улучшает вкус плодов. Лишь незначительное количество соли приводит к накоплению корнеплодами большего количества сахара.

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Однако соль не стоит использовать как удобрение, потому что чрезмерная засоленность приведет к повреждению почвы, а это уже плохо повлияет на развитие растений.



Солевой раствор улучшит вкус плодов / Фото Unsplash

Как приготовить солевой раствор?

Нужно смешать одну столовую ложку соли с небольшим количеством воды. Все надо тщательно перемешать до полного растворения кристаллов, а потом перелить в 10-литровое ведро и долить чистой воды.

Полив следует осуществлять в пасмурный день – рано утром или вечером. Тогда лучше несколько дней подождать, чтобы восстановить традиционный полив обычной водой. Такой настой можно применять 2 – 3 раза в сезон.

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Первый раз советуют поливать в период, когда на растении будет примерно 5 листочков. В этот момент овощи развивают корни.

Второе время для внесения соли – это когда верхушка поднимается над землей и не нуждается уже в дополнительной подкормке.

Третий раз – за неделю до сбора урожая. Именно этот последний полив имеет наибольшее влияние на вкус.

Дачники отмечают, что в этом случае главное не переусердствовать с внесением соли, поскольку засоленная почва не сможет восстановиться даже в следующем сезоне.

Кроме того, стоит избегать дождливых дней, потому что осадки только разбавят раствор, поэтому он не даст желаемого эффекта.