Чим підживити огірки у червні: одне добриво вдвічі збільшить урожай

Дачники дуже часто вирощують огірки на власних ділянках. Овочі не є вибагливими й здатні дати хороший урожай, потрібно лише знати про секретне підживлення на початку літа.

У червні овочам потрібні добрива, щоб добре рости й давати стабільні плоди, йдеться у ютуб-каналі "Городниця з Одеси".

Читайте також Як зміцнити огірки та помідори після холодних днів: одне добриво стимулює ріст

Чим підживити огірки?

Дачниця рекомендує для огірків простий розчин на основі попелу й оцту. За її словами, таке ефективне підживлення покращить ріст огірків та вбереже їх від жовтіння.

Засіб не дає можливості розвиватися грибковим інфекціям, тож огіркові грядки не будуть переповнені жовтими плодами.

Для приготування розчину потрібно взяти 1 склянку попелу, 1 склянку 9% оцту й 10-літрове відро води. У цьому засобі важливим компонентом є саме оцет, оскільки саме він допомагає рослинам засвоювати поживні речовини.

Огіркам оцет необхідний для того, щоб коренева система рослин краще справлялася із засвоєнням кальцію та калію з попелу,

– зазначила дачниця у відеоролику.

Отриманою сумішшю потрібно поливати кожну рослину. На один кущ достатньо половини літра засобу. За сезон потрібно зробити таких 3 підживлення з перервою у 2 тижні.

Дачниця також додала, що дехто думає буцімто суміш з оцтом може пошкодити ґрунт. Та за її словами, така доза оцту не підвищить кислотності. Коли він змішується з попелом, то утворюється нейтральне середовище.

Дієве підживлення для огірків: дивіться відео

Що ще варто зробити з огірками у червні?

Дачники рекомендують у червні видаляти нижнє листя огірків для покращення циркуляції повітря і зменшення ризику грибкових інфекцій. Завдяки такій дії листя почне швидше висихати після дощу чи поливу.

Обрізку слід проводити поступово, обриваючи 1 – 3 листки кожні три дні, дотримуючись правил видалення в суху та сонячну погоду.