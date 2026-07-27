Ці 5 популярних дерев насправді інвазивні: садити їх на ділянці не варто

Якщо ви хочете висадити кілька дерев на своїй садовій ділянці, передусім дуже важливо перевірити, чи часом вони не є інвазивними – адже навіть одна помилка може призвести до того, що на подвір'ї опиниться рослина, що швидко поширюється та може загрожувати місцевим екосистемам.

Виявляється, чимало саджанців інвазивних дерев все ще можна легко придбати у магазинах. Але коли наступного разу доведеться обирати, що ж посадити у саду, краще оминати кілька популярних наразі видів, пише Martha Stewart.

Які популярні дерева насправді є інвазивними?

Клен

Це листопадне широколистяне дерево залишається неймовірно популярним в Україні через свою густу крону та неймовірно красиве темно-зелене листя, що восени вражає усіма відтінками помаранчевого, жовтого та червоного.

Але зважайте на те, що більшість кленів, особливо ті, що відомі своїм пурпуровим листям, створюють дуже густу тінь, що ускладнює ріст рослин під кроною. Окрім того, деякі види інвазивні та вторгаються у ліси.



Клен може стати інвазивним / Фото Pexels

Мімоза

Популярне дерево має папоротеподібне листя та рожеві квіти, що додають пишності саду влітку. Втім, попри усю привабливість, дерево може утворювати неймовірно велику кількість насіння, і ви не встигнете схаменутися, як маленькі мімози почнуть проростати по всьому саду.



Мімоза неймовірно швидко росте / Фото Pexels

Павловнія повстяна

Також ця рослина відома під назвою королівська павловнія – і багатьох дачників приваблює саме величезне листя. Але, крім нього, дерево відоме й своїм швидким ростом і неймовірно красивими фіолетовими квітами.



Павловнію не варто садити в садку / Фото Pexels

Поширюється рослина насінням, і якщо поряд є береги струмків, або ж лісочки, вона може поширитися дуже швидко. Навіть після зрубування павловнія проростає знову, тож з нею варто бути обережними.

Замість неї можна висадити кизил, що дещо схожий візуально, але не є інвазивним.

Дика китайська груша

Неймовірне біле цвітіння цієї груші навесні може стати стимулом для садівників висадити рослину у себе на ділянці, але згодом дерево може перетворитися на справжню катастрофу для дизайну.

Ця груша є справді інвазивною, і при цьому легко перехресно запилюється з іншими сортами груш, що призводить до утворення густих, колючих заростей, що можуть порушити місцеву екосистему.



Не всі види груш підходять для вирощування / Фото Pexels

Авраамове дерево



Не варто садити Авраамове дерево у дворі / Фото Pexels

Ця рослина швидко поширюється насінням, і особливо активно захоплює прибережні зони та водно-болотні угіддя. Тож, попри красу куща, слід уважно зважити усі за та проти перед посадкою.