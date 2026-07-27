Оказывается, многие саженцы инвазивных деревьев все еще можно легко приобрести в магазинах. Но когда в следующий раз придется выбирать, что же посадить в саду, лучше обходить несколько популярных видов, пишет Martha Stewart .

Какие популярные деревья на самом деле инвазивны?

Клен

Это листопадное широколиственное дерево остается невероятно популярным в Украине из-за своей густой кроны и невероятно красивых темно-зеленых листьев, которые осенью поражают всеми оттенками оранжевой, желтой и красной.

Но учитывайте, что большинство кленов, особенно те, что известны своими пурпурными листьями, создают очень густую тень, что затрудняет рост растений под кроной. Кроме того, некоторые виды инвазивны и вторгаются в леса.



Клен может стать инвазивным / Фото Pexels

Мимоза

Популярное дерево имеет папоротниковые листья и розовые цветы, придающие пышности саду летом. Впрочем, несмотря на всю привлекательность, дерево может образовывать невероятно большое количество семян, и вы не успеете опомниться, как маленькие мимозы начнут прорастать по всему саду.



Мимоза невероятно быстро растет / Фото Pexels

Павловния войлочная

Также это растение известно под названием королевская павловния – и многих дачников привлекают самые огромные листья. Но кроме него дерево известно и своим быстрым ростом и невероятно красивыми фиолетовыми цветами.



Павловнию не стоит сажать в саду / Фото Pexels

Распространяется растение семенами, и если рядом есть берега ручьев, или лески, оно может распространиться очень быстро. Даже после срубки павловния прорастает снова, так что с ней следует быть осторожными.

Вместо нее можно высадить кизил, что несколько похож визуально, но не инвазивно.

Дикая китайская груша

Невероятное белое цветение этой груши весной может стать стимулом для садоводов взорвать растение у себя на участке, но впоследствии дерево может превратиться в настоящую катастрофу для дизайна.

Эта груша действительно инвазивная, и при этом легко перекрестно опыляется с другими сортами груш, что приводит к образованию густых, колючих зарослей, которые могут нарушить местную экосистему.



Не все виды груш подходят для выращивания / Фото Pexels

Авраамово дерево



Не стоит сажать Авраамово дерево во дворе / Фото Pexels

Это растение быстро распространяется семенами и особенно активно захватывает прибрежные зоны и водно-болотные угодья. Поэтому, несмотря на красоту куста, следует внимательно взвесить все за и против посадки.