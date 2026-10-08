Гіацинти зацвітуть на Різдво: встигніть їх зараз посадити

Красиві гіацинти зможуть зацвісти в оселі на різдвяні свята, проте варто встигнути їх вчасно посадити. Фахівці радять не зволікати, бо період посадки є доволі важливим.

Найпопулярнішою рослиною на зимові свята є різдвяник, проте не менш ефектними є гіацинти, які також здатні прикрасити дім, пише Top.

Коли треба садити гіацинти?

Останній шанс на посадку гіацинтів – початок жовтня. Насправді ці квіти не лише весняні. Їхньою красою можна тішитися навіть взимку, але для цього потрібен правильний підхід.

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Для посадки оберіть тверду цибулину, без ознак цвілі та пошкоджень. Далі слід вибрати горщик з дренажними отворами й дренованим ґрунтом. Садити рослини треба так, щоб верхівка цибулини виступала за рівень землі.

Після посадки квіти потрібно полити й перемістити у темне й прохолодне місце. Кілька тижнів холоду потрібні рослині, щоб підготуватися до етапу цвітіння. Далі їх вже можна перемістити в тепле приміщення – рости вони будуть набагато швидше, ніж звичайні садові гіацинти.



Посаджені у жовтні гіацинти зацвітуть до свят / Фото Pexels

Рослини потребують регулярного поливу, однак варто простежити за тим, щоб ґрунт у горщику не був надто вологим. Переміщувати гіацинти в теплу кімнату можна вже на етапі, коли пагони виростуть на кілька сантиметрів.

Це може бути світле місце в оселі, але оминайте розміщення поруч із джерелами тепла – радіаторами чи каміном.

Як покращити цвітіння різдвяного кактуса?

Для успішного цвітіння різдвяного кактуса важливо забезпечити йому 12 годин темряви вночі та температуру 21°C вдень з вересня по грудень. Поливання з додаванням активованого вугілля та уникнення різких змін місця допоможуть рослині сформувати бутони.