Самым популярным растением на зимние праздники является рождественский кактус, однако не менее впечатляющими являются гиацинты, которые также способны украсить дом, пишет Top.

Когда нужно сажать гиацинты?

Последний шанс посадить гиацинты – начало октября. На самом деле эти цветы – не только весенние. Их красотой можно наслаждаться даже зимой, но для этого нужен правильный подход.

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Для посадки выберите твердую луковицу, без признаков плесени и повреждений. Далее следует выбрать горшок с дренажными отверстиями и дренируемой почвой. Сажать растения нужно так, чтобы верхушка луковицы выступала над уровнем земли.

После посадки цветы нужно полить и переместить в темное и прохладное место. Растению потребуется несколько недель холода, чтобы подготовиться к этапу цветения. Затем их уже можно перенести в теплое помещение – расти они будут гораздо быстрее, чем обычные садовые гиацинты.



Посаженные в октябре гиацинты зацветут к праздникам / Фото Pexels

Растения нуждаются в регулярном поливе, однако следует следить за тем, чтобы почва в горшке не была слишком влажной. Переносить гиацинты в теплую комнату можно уже на этапе, когда побеги вырастут на несколько сантиметров.

Это может быть светлое место в доме, но избегайте размещения рядом с источниками тепла – радиаторами или камином.

Как улучшить цветение рождественского кактуса?

Для успешного цветения рождественского кактуса важно обеспечить ему 12 часов темноты ночью и температуру 21 °C днем с сентября по декабрь. Полив с добавлением активированного угля и избегание резких перемен места помогут растению сформировать бутоны.