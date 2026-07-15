Посійте одну рослину під грушею у липні: плоди стануть набагато солодшими

Серед садівників популярності набирає посів бобових культур під фруктовими деревами. Виявляється, що одна рослина здатна покращити структуру ґрунту й збагатити його азотом.

Посадка конюшини під грушею має певну перевагу, пише Wprost Dom. Щільний покрив обмежує випаровування води, захищає ґрунт від перегріву й взаємодіє з бактеріями, які покращують доступ кореням дерева до поживних речовин.

Чому конюшину треба садити у липні?

Середина липня – чудовий час для посіву білої конюшини. Потрібно лише трішки розпушити верхній шар ґрунту, видалити бур’яни і посіяти насіння неглибоко, прикривши зернятка землею. У перші тижні не можна допускати повного висихання землі. Бажано кожен вечір поливати посадку.

На коренях конюшини живуть особливі бактерії. Вони "витягують" азот з повітря та перетворюють його на поживні речовини. Тому завддяки такій посадці дерево отримує безкоштовне живлення для росту листя та пагонів.

Крім того, конюшина утворює густий килим, який витісняє шкідливі бур'яни навколо стовбура. А ще під час цвітіння конюшина збирає багато комах. Бджоли активніше запилюють квітки груші, збільшуючи майбутній урожай.



Конюшина покращує ріст грушових дерев / Фото Pexels

З урахуванням того, що бобові використовуються як сидерати, квасолю поруч з грушею краще не садити, оскільки вона почне конкурувати з деревом за воду, особливо в посушливу пору.

До слова, наприкінці липня дачники можуть помітити на груші коричнево-жовті плями на листках і стеблах, які що можуть призвести до деформації плодів та зменшення врожайності. Такі нарости називаються іржею й проявляються влітку.

Для боротьби з іржею рекомендовано обробляти дерево фунгіцидами влітку, а також використовувати бордоську рідину або мідний купорос навесні.

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Які овочі та квіти можна посіяти у липні?

У липні можна висівати такі овочі як редиску, зелену квасолю, буряк, моркву, кріп, салат, руколу, а також хрестоцвіті овочі для осіннього урожаю.

Серед квітів дачники обирають для посадки братки, мальви, незабудки, ромашки, а також багаторічні рослини, такі як флокси, лаванду, і рудбекію.