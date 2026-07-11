Досвідчені городники часто використовують порожні грядки після червневого збору салату, редиски чи шпинату, пише Wprost Dom. Висока температура ґрунту допоможе насінню швидко прорости, тож на сходи не доведеться довго чекати.

Які овочі сіяти у липні?

Редиска – літні та осінні сорти потішать урожаєм вже через 1 – 1,5 місяці. Потрібно лише поливати посадки в теплі дні, щоб плоди не були твердими.

Зелена квасоля – у першій половині липня можна сміливо сіяти карликові сорти. Перші стручки можуть з’явитися вже наприкінці серпня.

Буряк – липнева посадка ідеально підійде для збору осіннього урожаю.

Морква – свіжі коренеплоди вже можна буде збирати з грядок восени, а їхня перевага полягає в тому, що вони добре зберігатимуться взимку.

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Кріп – цю зелень можна сміливо садити, щоб отримати швидкий урожай. Кріп дачники сіють кожні кілька тижнів аж до кінця серпня.

Салат та рукола – посадка в липні дасть ще кращий урожай, ніж посаджена зелень на початку весни.

Крім того, всередині літа садять хрестоцвіті овочі, щоб отримати осінній урожай. Це може бути капуста кале, броколі чи цвітна капуста.

Посаджені у липні рослини ще краще ростуть й дають хороший урожай, бо вже не піддаються весняним заморозкам та навалі шкідників.



У липні можна садити багато різних овочів / Фото Pexels

Які квіти посіяти у липні?

Братки – садівники радять у липні висадити на ділянці ці квіти, щоб вони зацвіли ранньою весною наступного року.

Мальви – якщо посіяти ці квіти влітку, то вони встигнуть сформувати міцні розетки й почнуть краще рости наступного року.

Незабудки та ромашки – дворічні рослини, які садівники рекомендують сіяти саме у літню пору.

Також у липні можна садити багаторічні рослини: флокси, лаванду, седуми, ехінації, рудбекію.

Важливо лише не забувати про полив після посадки. Крім того, дачники після посіву накривають грядки тонким шаром компосту, щоб ґрунт якомога довше зберігав вологість.