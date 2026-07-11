Опытные огородники часто используют пустующие грядки после июньского сбора салата, редиса или шпината, пишет Wprost Dom. Высокая температура почвы поможет семенам быстро прорасти, поэтому ждать всходов придется недолго.

Какие овощи сеять в июле?

Редис – летние и осенние сорта порадуют урожаем уже через 1–1,5 месяца. Нужно лишь поливать посадки в теплые дни, чтобы плоды не были твердыми.

Зеленая фасоль – в первой половине июля можно смело сеять карликовые сорта. Первые стручки могут появиться уже в конце августа.

Свекла – июльская посадка идеально подойдет для сбора осеннего урожая.

Морковь – свежие корнеплоды уже можно будет собирать с грядок осенью, а их преимущество заключается в том, что они хорошо хранятся зимой.

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Укроп – эту зелень можно смело сажать, чтобы получить быстрый урожай. Укроп дачники сеют каждые несколько недель вплоть до конца августа.

Салат и руккола – посадка в июле даст еще лучший урожай, чем зелень, посаженная в начале весны.

Кроме того, в середине лета высаживают крестоцветные овощи, чтобы получить осенний урожай. Это может быть капуста кале, брокколи или цветная капуста.

Посаженные в июле растения растут еще лучше и дают хороший урожай, так как уже не подвержены весенним заморозкам и нашествию вредителей.



В июле можно сажать много разных овощей / Фото Pexels

Какие цветы посеять в июле?

Альпийские гвоздики – садоводы советуют в июле высадить на участке эти цветы, чтобы они зацвели ранней весной следующего года.

Мальвы – если посеять эти цветы летом, то они успеют сформировать крепкие розетки и начнут лучше расти в следующем году.

Незабудки и ромашки – двулетние растения, которые садоводы рекомендуют сеять именно летом.

Также в июле можно сажать многолетние растения: флоксы, лаванду, седумы, эхинации, рудбекию.

Важно только не забывать о поливе после посадки. Кроме того, дачники после посева накрывают грядки тонким слоем компоста, чтобы почва как можно дольше сохраняла влажность.