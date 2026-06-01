Цей овоч варто посадити у червні: до кінця літа зберете корисний урожай

Більшість господинь вже встигли посадити овочі ще до кінця травня, проте в червні також можна сіяти різні культури. Дачники можуть посадити специфічний овоч, щоб зібрати урожай вже до кінця літа.

Вища температура, довші дні й теплий ґрунт можуть створити хороші умови для швидкого проростаня овочів, пише Gardeners' World. У перший місяць літа вже краще розвивається коріння й повноцінніше розвивається рослина.

Що можна посадити у червні?

Однією з найкращих культур для вирощування у червні вважається броколі. Посадити цей овоч доволі легко. Потрібен лише родючий ґрунт і сонячне місце. Броколі – універсальний овоч, багатий на вітаміни, тож його зручно матаи свіжим вдома під рукою.

Дачники лише радять після посадки вдаватися до поливу, оскільки броколі дуже не любить нестачі води. Крім того, варто накрити посадки спеціальною сіткою від комах, щоб захистити рослини від шкідників та птахів.



Посаджене броколі у червні виросте до кінця літа / Фото Pexels

Найлегше вирощувати броколі через розсаду. Рослини у відкритий ґрунт варто пересадити на відстані 45 – 60 сантиметрів одна від одної. У кожну лунку під час посадки можна додати добриво для кращого росту, до прикладу, нітроамофоску.

Термін збору урожаю залежить від сорту. Загалом від висадки розсади в ґрунт до першого збору проходить від 60 до 90 днів.

Щоб зібрати готовий урожай, потрібно спочатку зрізати головну центральну головку, а вже протягом наступних 4 – 6 тижнів слід регулярно зрізати бічні пагони, використовуючи гострий ніж для зрізу.