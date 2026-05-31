Помідори – це один з найпопулярніших овочів для вирощування, і також один з найменш вибагливих у догляді, навіть якщо ви дачник-новачок. Втім, одна помилка все ж може вплинути на кількість врожаю – і робиться вона ще на самому початку вирощування, пише Southern Living.

Через яку помилку помідори гірше ростуть?

Одна з основних помилок, якої часто припускаються дачники – це неправильна відстань між рослинами. Якщо вона дуже маленька, це погіршує потік повітря, кожен кущ отримує надто мало світла, а також води й поживних речовин.

Зазвичай дачникам радять залишати відстань приблизно 30 – 60 сантиметрів між кожною рослиною, а також 60 – 90 сантиметрів між рядами.

Ось основні причини, чому це важливо робити.

Сонячне світло . Усім рослинам, що ростуть над ґрунтом, потрібний легкий доступ до сонця для фотосинтезу. Якщо посадки надто густі, рослини почнуть швидко затінювати одна одну – і зрештою це призведе до зупинення росту та утворення плодів. Орієнтація рядів з півночі на південь також допоможе збільшити кількість сонця.

Профілактика захворювань . Вільна циркуляція повітря між помідорами – це неймовірно важливо, адже ця культура дуже схильна до багатьох хвороб. Коли вони надто близько, це сприяє утворенню вологого покрову, що є ідеальним місцям для розвитку хвороб і грибка.

Профілактика шкідників. Правильна відстань між рослинами – це також і запорука, що шкідники не зможуть швидко перебратися з однієї частини грядку на інші і вразити усі помідори разом.



Між помідорами потрібно залишати певну відстань / Фото Pexels

Ще одна помилка, про яку думають не всі дачники – це невчасний полив. Адже братися за лійку не можна лише тоді, коли це зручно – наприклад, в обід чи ввечері. У першому випадку це призведе до опіків листя, а ось у другому – до підвищеного ризику розвитку грибка. Натомість городники радять завжди проводити полив рано вранці.