Для цвітіння трояндам потрібно досить багато різних поживних речовин, тож без регулярного підживлення просто не обійтися. І червень, місяць, коли вже починається цвітіння у деяких сортів, особливо важливий, пише Marhta Stewart.

Як підживити троянди?

Перші підживлення троянд потрібно проводити ще навесні, коли в них тільки розпускається листя. Щойно побачите приблизно 15-сантиметрові нові пагони, можна вносити добрива. Продовжуйте підживлення протягом усього вегетаційного періоду.

А ось наприкінці літа троянді нові поживні речовини вже не потрібні – кущ починає готуватися до зимового спокою. Невчасне підживлення у серпні чи вересні може стимулювати появу нових ніжних пагонів, що просто загинуть під час зими.

В червні трояндам потрібний і азот, і калій та фосфор. Втім, з початком цвітіння азотне підживлення краще зменшити, або й припинити повністю – адже воно допомагає розвиватися передусім зеленій масі рослини. Ідеально підходять як червневі добрива сульфат калію та гумат натрію.

Чимало досвідчених дачників також використовують несподіване органічне добриво – кавову гущу. Біля кожного куща потрібно закопати приблизно 100 грамів продукту, а тоді якісно полити ділянку.



Трояндам потрібні калійні та фосфорні добрива / Фото Pexels

Що ще зробити у червні для гарного росту троянд?

Окрім підживлень, у червні для квітів неймовірно важливий полив. Щойно троянда відчує нестачу води, кущ почне "стресувати", і цвітіння припиниться.

Але для того, аби постійно не перейматися про полив, досвідчені дачники радять замульчувати ділянку з трояндами, аби покращити утримання вологи у ґрунті. Шар натуральної мульчі має бути не меншим, ніж 5 сантиметрів.