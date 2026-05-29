Одним з найпростіших та найефективніших обприскувань є розчин свіжих дріжджів, пише Wprost Dom. Цей засіб допомагає зменшити появу грибкових захворювань, а то й взагалі уникнути її.

Чому з’являється фітофтороз?

Фітофтороз активно проявляється на рослинах через високу вологість повітря, прохолодні ночі, часті дощі та погану циркуляцію повітря між рослинами.

Найбільші проблеми починаються після тривалих дощів, у щільних тунелях та під час поливу листя ввечері, тому така профілактика стає особливо важливою.

Слід розуміти, що дріжджі – це не фунгіцид, проте деякі їхні штами можуть обмежувати ріст патогенів. На практиці такий спрей підтримує природну мікрофлору рослин, перешкоджає розвитку грибкових захворювань та добре працює як профілактичний засіб. Запущену інфекцію дріжджі не врятують, але зможуть уповільнити розвиток на початковій стадії.



Дріжджовий розчин є профілактичним проти фітофторозу / Фото Pexels

Як приготувати спрей?

Для приготування розчину потрібно у 10 літрах води розвести 100 грамів свіжих дріжджів. Достатньо лише кілька хвилин, щоб вони розчинилися, і тоді можна використовувати розчин для обприскування.

Листя потрібно обробити розчином з обох боків, обприскувати рано і ввечері. Обробку варто повторювати кожних 7 днів, особливо у вологу погоду.

Найбільша помилка дачників – робити обприскування після появи плям чи потемніння стебел. Коли хвороба запущена, то дріжджовий розчин мало допоможе.

Щоб вберегти рослини від хвороби варто поливати рослини під корінь, видаляти нижнє листя та забезпечити циркуляцію повітря між рослинами.

