Одним из самых простых и эффективных опрыскиваний является раствор свежих дрожжей, пишет Wprost Dom. Это средство помогает уменьшить появление грибковых заболеваний, а то и вообще избежать ее.
Почему появляется фитофтороз?
Фитофтороз активно проявляется на растениях из-за высокой влажности воздуха, прохладные ночи, частые дожди и плохую циркуляцию воздуха между растениями.
Наибольшие проблемы начинаются после длительных дождей, в плотных туннелях и во время полива листьев вечером, поэтому такая профилактика становится особенно важной.
Следует понимать, что дрожжи – это не фунгицид, однако некоторые их штаммы могут ограничивать рост патогенов. На практике такой спрей поддерживает естественную микрофлору растений, препятствует развитию грибковых заболеваний и хорошо работает как профилактическое средство. Запущенную инфекцию дрожжи не спасут, но смогут замедлить развитие на начальной стадии.
Дрожжевой раствор является профилактическим против фитофтороза / Фото Pexels
Как приготовить спрей?
Для приготовления раствора нужно в 10 литрах воды развести 100 граммов свежих дрожжей. Достаточно лишь несколько минут, чтобы они растворились, и тогда можно использовать раствор для опрыскивания.
Листья нужно обработать раствором с обеих сторон, опрыскивать рано и вечером. Обработку стоит повторять каждые 7 дней, особенно во влажную погоду.
Самая большая ошибка дачников – делать опрыскивание после появления пятен или потемнения стеблей. Когда болезнь запущена, то дрожжевой раствор мало поможет.
Чтобы уберечь растения от болезни стоит поливать растения под корень, удалять нижние листья и обеспечить циркуляцию воздуха между растениями.
Чем подкормить помидоры?
Гуминовые кислоты помогают укрепить корневую систему помидоров, улучшая поглощение воды и минералов, что способствует лучшему росту растений.
Подкормку рекомендуется проводить до, во время или после высадки рассады помидоров, а также повторять в течение сезона для оптимального роста и развития плодов.