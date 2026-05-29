Одним из самых простых и эффективных опрыскиваний является раствор свежих дрожжей, пишет Wprost Dom. Это средство помогает уменьшить появление грибковых заболеваний, а то и вообще избежать ее.

Почему появляется фитофтороз?

Фитофтороз активно проявляется на растениях из-за высокой влажности воздуха, прохладные ночи, частые дожди и плохую циркуляцию воздуха между растениями.

Наибольшие проблемы начинаются после длительных дождей, в плотных туннелях и во время полива листьев вечером, поэтому такая профилактика становится особенно важной.

Следует понимать, что дрожжи – это не фунгицид, однако некоторые их штаммы могут ограничивать рост патогенов. На практике такой спрей поддерживает естественную микрофлору растений, препятствует развитию грибковых заболеваний и хорошо работает как профилактическое средство. Запущенную инфекцию дрожжи не спасут, но смогут замедлить развитие на начальной стадии.



Как приготовить спрей?

Для приготовления раствора нужно в 10 литрах воды развести 100 граммов свежих дрожжей. Достаточно лишь несколько минут, чтобы они растворились, и тогда можно использовать раствор для опрыскивания.

Листья нужно обработать раствором с обеих сторон, опрыскивать рано и вечером. Обработку стоит повторять каждые 7 дней, особенно во влажную погоду.

Самая большая ошибка дачников – делать опрыскивание после появления пятен или потемнения стеблей. Когда болезнь запущена, то дрожжевой раствор мало поможет.

Чтобы уберечь растения от болезни стоит поливать растения под корень, удалять нижние листья и обеспечить циркуляцию воздуха между растениями.

