Опытные дачники знают, что существуют удачные и неудачные дни не только для посадки растений, но и для ухода за ними. И всего несколько подсказок помогут огородникам в этом июне получить максимальный урожай и очень здоровые растения, пишет "Зеленая усадьба".

Когда стоит сажать различные культуры в июне?

В общем в следующем месяце ожидается несколько достаточно благоприятных для огородничества дней – 1–4, 7, 8, 12, 13, 17, 22–29 июня.

Вот когда высаживать огородные культуры:

Картофель и топинамбур – 2–4, 12, 13.

Пастернак, свекла и морковь – 2–4, 12, 13.

Лук не зелень, репчатый – 1-4, 12, 13, 22-29.

Чеснок – 1-4, 12, 13, 22-29.

Помидоры и перец, баклажаны – 2-4, 12, 13, 17, 24-26, 29.

Ранняя, средняя и поздняя капуста – 2-4, 12, 13, 17, 22, 23, 29.

Кабачки, тыквы и патиссоны – 2-4, 7-13, 17, 22, 23, 29.

Кукуруза – 22, 23.

Подсолнечник – 18, 19, 22, 23.

Зелень и травы – 1-4, 7-13, 17, 22-29.

Впрочем, в июне можно сажать не только овощи на огород. Многие дачники используют первый месяц лета для посадки и пересадки деревьев. Делать это обязательно нужно в удачные дни.

Яблоня – 1 – 4, 12, 13 27 – 29.

Груша и айва – 2 – 4, 12, 13, 22 – 26, 29.

Абрикосы, вишни, сливы и персики – 1 – 4, 12, 13, 22 – 26, 29.

Черешня – 12, 13 13, 18, 19.

Грецкий орех – 12, 13.

Еще одна вещь, на которую дачникам обязательно нужно обращать внимание – это неудачные дни по лунному календарю. В июне 2026 года это 5, 6, 14–16, 30.