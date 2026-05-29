Опытные дачники знают, что существуют удачные и неудачные дни не только для посадки растений, но и для ухода за ними. И всего несколько подсказок помогут огородникам в этом июне получить максимальный урожай и очень здоровые растения, пишет "Зеленая усадьба".
Когда стоит сажать различные культуры в июне?
В общем в следующем месяце ожидается несколько достаточно благоприятных для огородничества дней – 1–4, 7, 8, 12, 13, 17, 22–29 июня.
Вот когда высаживать огородные культуры:
- Картофель и топинамбур – 2–4, 12, 13.
- Пастернак, свекла и морковь – 2–4, 12, 13.
- Лук не зелень, репчатый – 1-4, 12, 13, 22-29.
- Чеснок – 1-4, 12, 13, 22-29.
- Помидоры и перец, баклажаны – 2-4, 12, 13, 17, 24-26, 29.
- Ранняя, средняя и поздняя капуста – 2-4, 12, 13, 17, 22, 23, 29.
- Кабачки, тыквы и патиссоны – 2-4, 7-13, 17, 22, 23, 29.
- Кукуруза – 22, 23.
- Подсолнечник – 18, 19, 22, 23.
- Зелень и травы – 1-4, 7-13, 17, 22-29.
Впрочем, в июне можно сажать не только овощи на огород. Многие дачники используют первый месяц лета для посадки и пересадки деревьев. Делать это обязательно нужно в удачные дни.
- Яблоня – 1 – 4, 12, 13 27 – 29.
- Груша и айва – 2 – 4, 12, 13, 22 – 26, 29.
- Абрикосы, вишни, сливы и персики – 1 – 4, 12, 13, 22 – 26, 29.
- Черешня – 12, 13 13, 18, 19.
- Грецкий орех – 12, 13.
Еще одна вещь, на которую дачникам обязательно нужно обращать внимание – это неудачные дни по лунному календарю. В июне 2026 года это 5, 6, 14–16, 30.