Досвідчені дачники знають, що існують вдалі та невдалі дні не лише для посадки рослин, але й для догляду за ними. І всього кілька підказок допоможуть городникам цього червня отримати максимальний урожай та дуже здорові рослини, пише "Зелена садиба".

Коли варто садити різні культури у червні?

Загалом наступного місяця очікується кілька досить сприятливих для городництва днів – 1–4, 7, 8, 12, 13, 17, 22–29 червня.

Ось коли висаджувати городні культури:

Картопля і топінамбур – 2–4, 12, 13.

Пастернак, буряк та морква – 2–4, 12, 13.

Цибуля не зелень, ріпчаста – 1-4, 12, 13, 22-29.

Часник – 1-4, 12, 13, 22-29.

Помідори та перець, баклажани – 2-4, 12, 13, 17, 24-26, 29.

Рання, середня та пізня капуста – 2-4, 12, 13, 17, 22, 23, 29.

Кабачки, гарбузи та патисони – 2-4, 7-13, 17, 22, 23, 29.

Кукурудза – 22, 23.

Соняшник – 18, 19, 22, 23.

Зелень та трави – 1-4, 7-13, 17, 22-29.

Втім, у червні можна садити не тільки овочі на город. Багато дачників використовують перший місяць літа для посадки та пересадки дерев. Робити це обов'язково потрібно у вдалі дні.

Яблуня – 1 – 4, 12, 13 27 – 29.

Груша та айва – 2 – 4, 12, 13, 22 – 26, 29.

Абрикоси, вишні, сливи та персики – 1 – 4, 12, 13, 22 – 26, 29.

Черешня – 12, 13, 18, 19.

Волоський горіх – 12, 13.

Ще одна річ, на яку дачникам обов'язково потрібно звертати увагу – це невдалі дні за місячним календарем. У червні 2026 року це 5, 6, 14–16, 30.