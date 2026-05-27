Положение Луны на небе может дать очень ценные подсказки – если только знать, как его правильно толковать. Она предупреждает о сложных днях и потенциальных неудачах, пишет SpaceWeatherLive.
Лунный календарь на июнь
|1 июня
|Убывающая Луна
|15 день
|2 июня
|Убывающая Луна
|16 день
|3 июня
|Убывающая Луна
|17 день
|4 июня
|Убывающая Луна
|18 день
|5 июня
|Убывающая Луна
|19 день
|6 июня
|Убывающая Луна
|20 день
|7 июня
|Последняя четверть
|21 день
|8 июня
|Убывающая Луна
|22 день
|9 июня
|Убывающая Луна
|23 день
|10 июня
|Убывающая Луна
|24 день
|11 июня
|Убывающая Луна
|25 день
|12 июня
|Убывающая Луна
|26 день
|13 июня
|Убывающая Луна
|27 день
|14 июня
|Убывающая Луна
|28 день
|15 июня
|Новолуние
|0 день
|16 июня
|Растущая Луна
|1 день
|17 июня
|Растущая Луна
|2 день
|18 июня
|Растущая Луна
|3 день
|19 июня
|Растущая Луна
|4 день
|20 июня
|Растущая Луна
|5 день
|21 июня
|Растущая Луна
|6 день
|22 июня
|Растущая Луна
|7 день
|23 июня
|Первая четверть
|8 день
|24 июня
|Растущая Луна
|9 день
|25 июня
|Растущая Луна
|10 день
|26 июня
|Растущая четверть
|11 день
|27 июня
|Растущая Луна
|12 день
|28 июня
|Растущая Луна
|13 день
|29 июня
|Растущая Луна
|14 день
|30 июня
|Полнолуние
|15 день
Как Луна влияет на человека?
Люди наблюдали за изменениями фаз луны еще издавна – и еще тогда заметили, что она якобы может влиять на человека и его настроение – а также на общую удачу и повседневные дела. Впрочем, в отличие от календарного месяца, лунный цикл длится всего 29,5 дней.
Состоит он из 4 фаз:
- Новолуние – идеальное время для планирования дел, начала новых хобби и встреч.
- Первая четверть – время, когда нужно осуществлять задуманное.
- Полнолуние – в этот период стоит быть особенно осторожными. Астрологи верят, что в полнолуние человек становится опрометчивым, и поэтому на него могут подстерегать неудачи.
- Последняя четверть – это время для подведения итогов, отдыха и проведения времени с друзьями и семьей.
В этом месяце наиболее благоприятными датами будут 2,3 и 24 июня. Зато осторожность не помешает в такие даты: 5, 8, 11, 14, 15, 22, 25, 27 и 29.