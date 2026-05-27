Положение Луны на небе может дать очень ценные подсказки – если только знать, как его правильно толковать. Она предупреждает о сложных днях и потенциальных неудачах, пишет SpaceWeatherLive.

Лунный календарь на июнь

1 июня Убывающая Луна 15 день 2 июня Убывающая Луна 16 день 3 июня Убывающая Луна 17 день 4 июня Убывающая Луна 18 день 5 июня Убывающая Луна 19 день 6 июня Убывающая Луна 20 день 7 июня Последняя четверть 21 день 8 июня Убывающая Луна 22 день 9 июня Убывающая Луна 23 день 10 июня Убывающая Луна 24 день 11 июня Убывающая Луна 25 день 12 июня Убывающая Луна 26 день 13 июня Убывающая Луна 27 день 14 июня Убывающая Луна 28 день 15 июня Новолуние 0 день 16 июня Растущая Луна 1 день 17 июня Растущая Луна 2 день 18 июня Растущая Луна 3 день 19 июня Растущая Луна 4 день 20 июня Растущая Луна 5 день 21 июня Растущая Луна 6 день 22 июня Растущая Луна 7 день 23 июня Первая четверть 8 день 24 июня Растущая Луна 9 день 25 июня Растущая Луна 10 день 26 июня Растущая четверть 11 день 27 июня Растущая Луна 12 день 28 июня Растущая Луна 13 день 29 июня Растущая Луна 14 день 30 июня Полнолуние 15 день

Как Луна влияет на человека?

Люди наблюдали за изменениями фаз луны еще издавна – и еще тогда заметили, что она якобы может влиять на человека и его настроение – а также на общую удачу и повседневные дела. Впрочем, в отличие от календарного месяца, лунный цикл длится всего 29,5 дней.

Состоит он из 4 фаз:

Новолуние – идеальное время для планирования дел, начала новых хобби и встреч.

– идеальное время для планирования дел, начала новых хобби и встреч. Первая четверть – время, когда нужно осуществлять задуманное.

– время, когда нужно осуществлять задуманное. Полнолуние – в этот период стоит быть особенно осторожными. Астрологи верят, что в полнолуние человек становится опрометчивым, и поэтому на него могут подстерегать неудачи.

– в этот период стоит быть особенно осторожными. Астрологи верят, что в полнолуние человек становится опрометчивым, и поэтому на него могут подстерегать неудачи. Последняя четверть – это время для подведения итогов, отдыха и проведения времени с друзьями и семьей.

В этом месяце наиболее благоприятными датами будут 2,3 и 24 июня. Зато осторожность не помешает в такие даты: 5, 8, 11, 14, 15, 22, 25, 27 и 29.