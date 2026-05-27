Положення Місяця на небі може дати дуже цінні підказки – якщо тільки знати, як його правильно тлумачити. Він попереджає про складні дні та потенційні невдачі, пише SpaceWeatherLive.

Місячний календар на червень

1 червня Спадаючий Місяць 15 день 2 червня Спадаючий Місяць 16 день 3 червня Спадаючий Місяць 17 день 4 червня Спадаючий Місяць 18 день 5 червня Спадаючий Місяць 19 день 6 червня Спадаючий Місяць 20 день 7 червня Остання чверть 21 день 8 червня Спадаючий Місяць 22 день 9 червня Спадаючий Місяць 23 день 10 червня Спадаючий Місяць 24 день 11 червня Спадаючий Місяць 25 день 12 червня Спадаючий Місяць 26 день 13 червня Спадаючий Місяць 27 день 14 червня Спадаючий Місяць 28 день 15 червня Молодик 0 день 16 червня Зростаючий Місяць 1 день 17 червня Зростаючий Місяць 2 день 18 червня Зростаючий Місяць 3 день 19 червня Зростаючий Місяць 4 день 20 червня Зростаючий Місяць 5 день 21 червня Зростаючий Місяць 6 день 22 червня Зростаючий Місяць 7 день 23 червня Перша чверть 8 день 24 червня Зростаючий Місяць 9 день 25 червня Зростаючий Місяць 10 день 26 червня Зростаючий чверть 11 день 27 червня Зростаючий Місяць 12 день 28 червня Зростаючий Місяць 13 день 29 червня Зростаючий Місяць 14 день 30 червня Повня 15 день

Як Місяць впливає на людину?

Люди спостерігали за змінами фаз місяця ще здавна – і ще тоді помітили, що він нібито може впливати на людину і її настрій – а також на загальну вдачу й повсякдення справи. Втім, на відміну від календарного місяця, місячний цикл триває лише 29,5 днів.

Складається він з 4 фаз:

Молодик – ідеальний час для планування справ, початку нових хобі та зустрічей.

Перша чверть – час, коли потрібно здійснювати задумане.

Повня – у цей період варто бути особливо обережними. Астрологи вірять, що в повню людина стає необачною, і через це на неї можуть підстерігати невдачі.

Остання чверть – це час для підбиття підсумків, відпочинку та проведенню часу з друзями і родиною.

Цього місяця найбільш сприятливими датами будуть 2,3 та 24 червня. Натомість обережність не завадить у такі дати: 5, 8, 11, 14, 15, 22, 25, 27 і 29.