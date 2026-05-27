Положення Місяця на небі може дати дуже цінні підказки – якщо тільки знати, як його правильно тлумачити. Він попереджає про складні дні та потенційні невдачі, пише SpaceWeatherLive.
Місячний календар на червень
|1 червня
|Спадаючий Місяць
|15 день
|2 червня
|Спадаючий Місяць
|16 день
|3 червня
|Спадаючий Місяць
|17 день
|4 червня
|Спадаючий Місяць
|18 день
|5 червня
|Спадаючий Місяць
|19 день
|6 червня
|Спадаючий Місяць
|20 день
|7 червня
|Остання чверть
|21 день
|8 червня
|Спадаючий Місяць
|22 день
|9 червня
|Спадаючий Місяць
|23 день
|10 червня
|Спадаючий Місяць
|24 день
|11 червня
|Спадаючий Місяць
|25 день
|12 червня
|Спадаючий Місяць
|26 день
|13 червня
|Спадаючий Місяць
|27 день
|14 червня
|Спадаючий Місяць
|28 день
|15 червня
|Молодик
|0 день
|16 червня
|Зростаючий Місяць
|1 день
|17 червня
|Зростаючий Місяць
|2 день
|18 червня
|Зростаючий Місяць
|3 день
|19 червня
|Зростаючий Місяць
|4 день
|20 червня
|Зростаючий Місяць
|5 день
|21 червня
|Зростаючий Місяць
|6 день
|22 червня
|Зростаючий Місяць
|7 день
|23 червня
|Перша чверть
|8 день
|24 червня
|Зростаючий Місяць
|9 день
|25 червня
|Зростаючий Місяць
|10 день
|26 червня
|Зростаючий чверть
|11 день
|27 червня
|Зростаючий Місяць
|12 день
|28 червня
|Зростаючий Місяць
|13 день
|29 червня
|Зростаючий Місяць
|14 день
|30 червня
|Повня
|15 день
Як Місяць впливає на людину?
Люди спостерігали за змінами фаз місяця ще здавна – і ще тоді помітили, що він нібито може впливати на людину і її настрій – а також на загальну вдачу й повсякдення справи. Втім, на відміну від календарного місяця, місячний цикл триває лише 29,5 днів.
Складається він з 4 фаз:
- Молодик – ідеальний час для планування справ, початку нових хобі та зустрічей.
- Перша чверть – час, коли потрібно здійснювати задумане.
- Повня – у цей період варто бути особливо обережними. Астрологи вірять, що в повню людина стає необачною, і через це на неї можуть підстерігати невдачі.
- Остання чверть – це час для підбиття підсумків, відпочинку та проведенню часу з друзями і родиною.
Цього місяця найбільш сприятливими датами будуть 2,3 та 24 червня. Натомість обережність не завадить у такі дати: 5, 8, 11, 14, 15, 22, 25, 27 і 29.