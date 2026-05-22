За даними BBC, щодня у світі випивають понад два мільярди горняток кави. Навіть у країнах з чайною культурою, як-от Китай, зростає кількість каволюбів.

Вчені вважають, що історія кави розпочалася в Ефіопії. Культура кав'ярень розвинулася на території Османської імперії. У 2026 році люди шукають нові кавові досвіди, які стануть приємною частиною щоденної рутини та додадуть затишку.

Попри популярність кав'ярень, люди продовжують охоче готувати каву вдома: до сніданку; щоб приємно провести час з книгою та улюбленим серіалом; для довгоочікуваних гостей тощо.

Як приготувати вдома каву, як з кав'ярні

Щоб приготувати вдома справді смачну каву, потрібні якісні кавові зерна. Тоді можна буде насолодитися якісним улюбленим напоєм, незалежно від того, надаєте ви перевагу еспресо без цукру чи капучино на рослинному молоці з солодкими додатками.

Замість того щоб купувати мелену каву, експерти рекомендують придбати кавомолку та молоти зерна перед приготуванням улюбленого напою.

Свіжозмелена кава чудово смакує / Unsplash

Молоти кавові зерна найкраще безпосередньо перед заварюванням. Тоді не розпочнеться процес окиснювання, який руйнує сполуки, від яких залежить смак та аромат кави.

Зауважимо, що більшість кавомолок також працюють зі спеціями, тому така покупка принесе подвійну користь.

На які моделі кавомолок варто звернути увагу: