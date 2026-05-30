Для цветения розам нужно достаточно много различных питательных веществ, поэтому без регулярной подкормки просто не обойтись. И июнь, месяц, когда уже начинается цветение у некоторых сортов, особенно важен, пишет Marhta Stewart.

Как подкормить розы?

Первые подкормки роз нужно проводить еще весной, когда у них только распускаются листья. Как только увидите примерно 15-сантиметровые новые побеги, можно вносить удобрения. Продолжайте подкормки на протяжении всего вегетационного периода.

А вот в конце лета розе новые питательные вещества уже не нужны – куст начинает готовиться к зимнему покою. Несвоевременная подкормка в августе или сентябре может стимулировать появление новых нежных побегов, что просто погибнут во время зимы.

В июне розам нужен и азот, и калий и фосфор. Впрочем, с началом цветения азотную подкормку лучше уменьшить, или прекратить полностью – ведь она помогает развиваться прежде всего зеленой массе растения. Идеально подходят как июньские удобрения сульфат калия и гумат натрия.

Многие опытные дачники также используют неожиданное органическое удобрение – кофейную гущу. У каждого куста нужно закопать примерно 100 граммов продукта, а потом качественно полить участок.



Розам нужны калийные и фосфорные удобрения / Фото Pexels

Что еще сделать в июне для хорошего роста роз?

Кроме подкормок, в июне для цветов невероятно важен полив. Только роза почувствует недостаток воды, куст начнет "стрессовать", и цветение прекратится.

Но для того, чтобы постоянно не беспокоиться о поливе, опытные дачники советуют замульчировать участок с розами, чтобы улучшить удержание влаги в почве. Слой натуральной мульчи должен быть не менее, чем 5 сантиметров.